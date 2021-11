Zemmoa hace música de su recuperación de una relación tóxica

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Desintoxicarse de una relación tormentosa llevó a la cantautora, modelo y videógrafa mexicana Zemmoa a grabar su álbum, “Lo que me haces sentir”, con títulos como “Ya te vi”, “Malos entendidos” y “Los 12 pasos” (sí, como los famosos 12 pasos de programas para adictos como Alcohólicos Anónimos).

Lanzado el viernes, cuenta con invitadas como Nomi Ruiz, Tessa Ia, Valentina y América Fendi y sintetizadores de los años 80 que remiten a Alaska y a la vida nocturna de la Ciudad de México así como mensajes de empoderamiento para las mujeres.

“Creo que habla una, pero habla por todas, creo que de alguna forma eso pasa con mis canciones que son tan íntimas”, dijo Zemmoa en una entrevista por videollamada desde la Ciudad de México.

“12 pasos” es una canción de fiesta y superación escrita en pleno proceso desprenderse de esa relación y su respectivo video remite a una terapia de grupo.

“En mi desesperación de ‘no sé que hacer’, estaba tan triste que acabé yendo a AA y no, ni siquiera soy una persona que beba”, contó Zemmoa. “Me decían, ‘¿por qué no vas a codependientes?’ Pero es el mismo programa y al final con los borrachos me siento menos juzgada porque han hecho más barbaridades, me siento mucho más en confianza”.

“Al final aprendí mucho de las personas, de la importancia del hablar y de ser escuchados”, dijo. “Me inspiró muchísimo para escribir este tema”.

A mujeres que pueden estar pasando por la misma situación les dedica “Pendejo”, una canción en la que las cosas se ponen tan mal con su pareja que tiene que llamar a la policía. En el video musical, participan activistas, DJs y artistas amigas de Zemmoa haciendo fonomímica como si fueran ellas cantando.

“No nada más es mi experiencia, es la experiencia de muchas personas y ya con el toque de la policía estoy hablando de la importancia que es darnos cuenta que México es el país número dos en transfeminicidios y que la situación es muy grave para las mujeres trans, para las mujeres en general”, dijo la artista, quien es trans.

Organizaciones como Transgender Europe, Letra S reportaron en 2020 que México fue el segundo país con más transfeminicidios de América Latina después de Brasil. ONU Mujeres, en tanto, ha reportado que en el país se cometen un promedio de 10 feminicidios diarios.

“Creo que de algún modo logra el cometido de empoderar, por eso invité a mis amigas, porque dije ‘este mensaje no lo puedo dar yo sola'”, agregó Zemmoa sobre la canción. “Es muy difícil pedir ayuda, es muy difícil desengancharse. Vivimos aterradas, pero en mi fantasía es como ‘no, salte de ahí, llámale a la policía, muévete, haz algo’”.

Zemmoa dijo que tras ese periodo turbulento se ha sentido más “body positive” (con una aceptación física propia) que nunca, algo que refleja en “Mi amor soy yo” con Tessa Ia, una canción sobre encontrar en una misma lo que una necesita.

Su más reciente sencillo es “Como la primera vez”, con las artistas trans Valentina y Fendi, con un video grabado en La Teatrería, un teatro de la capital mexicana, con cambios de vestuario, coreografías, iluminación de cabaret y una peluca en forma de palmera.

Fendi es además productora del álbum, al igual que de “Covers”, el disco anterior de Zemmoa.

“No sé qué tiene que suceder para que existan más productoras musicales mujeres, pero creo que es empoderarnos entre todas y creo que justamente el mostrarme y el rendirme ante la realidad, y ante la realidad de la mujer trans que soy, mostrarme como soy y sentirme orgullosa”, dijo Fendi desde Playa del Carmen. La productora mencionó a otras artistas trans como Honey Dijon y Wendy Carlos como sus referentes cuando comenzó en la música de forma autodidacta.

“Creo que más bien es que no hay visibilidad, porque seguramente hay muchísimas más mujeres y personas trans produciendo”, agregó Fendi, quien suele tocar en el club Gitano de Tulúm y en diciembre se presentará en el festival Trópico en Acapulco. “Las mujeres trans siempre han estado dentro de la música y la producción musical, solamente siento que el patriarcado nos ha oprimido, no un poco sino un (grosería), pero estamos aquí para demostrar el talento que tenemos”.

En el álbum, Zemmoa incluye “Te quiero” y su versión solo con piano, “Te quiero mucho”, la cual interpreta como un bolero. Otro de sus temas es “Velocidad”, con un video nocturno con un convertible rojo. La canción fue realizada con Fernando Burgos, de la banda mexicana Hello Seahorse!

“Es una canción que la escribí estando en un taxi, estaba yo muy triste, ahí fue donde empezó todo. Fue de las primeras canciones que escribí y fue de las primeras que acabé”, dijo Zemmoa. “Todas las canciones son autobiográficas, completamente de mi sentir”.

Zemmoa creció rodeada de música clásica. Su abuela era maestra de piano en el Conservatorio de México; su abuelo, Jesús Silva, era guitarrista, colega del maestro Andrés Segovia y con una beca nombrada en su honor en la Universidad Virginia Commonwhealth de Estados Unidos. Seguir sus pasos ha sido toda una aventura para ella.

“Ha sido mucho esfuerzo ser quien soy o ser una misma — ¡deja tú mi carrera! Ser yo misma libremente”, dijo.

Nota del editor: el lenguaje en el título de la canción mencionada en el 7mo párrafo y en la cita del 15to párrafo puede resultar ofensivo para algunos lectores.