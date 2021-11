Waller de Fed favorece reducción más rápida de compra de activos

(Bloomberg) -- El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que el banco central de Estados Unidos podría tener que acelerar la reducción de sus compras de activos y cambiar más rápido las tasas de interés cercanas a cero si el crecimiento del empleo se mantiene sólido con una inflación muy por encima de la meta del 2% del banco central.

“La rápida mejora del mercado laboral y el deterioro de los datos de inflación me han empujado a favorecer un ritmo más rápido de la reducción del estímulo”, dijo Waller el viernes en Nueva York en un evento patrocinado por el Centro para la Estabilidad Financiera. “Creo que es posible que la política deba girar hacia una reducción más rápida en función de los datos entrantes que supervisaré”.

Ningún gobernador ha disentido de una decisión de política monetaria desde 2005, y los miembros de la junta a menudo defienden posiciones en línea con el consenso más amplio. Poco después de las declaraciones de Waller, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, dijo en un evento separado que sería apropiado que las autoridades monetarias discutan el próximo mes si acelerar la reducción de la compra de bonos.

Los comentarios de Waller enfatizaron que tanto la disminución de compra de bonos como los aumentos de tasas son herramientas de política flexibles que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) podría ajustar si fuera necesario. Los banqueros centrales estadounidenses están preocupados por la aceleración de la inflación, ya que los precios al consumidor subieron un 6,2% el mes pasado, el ritmo anual más rápido desde 1990, mientras que los hogares están aumentando sus expectativas de inflación futura.

Las autoridades monetarias de la Fed anunciaron el 3 de noviembre que habían acordado comenzar a reducir las compras mensuales de bonos —que fueron diseñadas para impulsar la economía al suprimir costos de endeudamiento— en US$15.000 millones al mes. También se comprometieron a mantener las tasas de interés alrededor de cero hasta que la economía logre el pleno empleo.

Waller dijo que la meta de inflación del comité se ha cumplido y ve que la recuperación del mercado laboral avanza a un ritmo fuerte.

