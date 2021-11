Wall Street anota semana mixta, animado por ventas pero pendiente de pandemia

Agentes de bolsa trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 19 nov (EFE).- Wall Street cerró con resultado mixto una semana marcada por el buen dato de las ventas minoristas en EE.UU. en octubre y los resultados de grandes almacenes como Macy's, aunque con renovada preocupación por la pandemia.

En el acumulado semanal, el selectivo S&P 500 y el índice Nasdaq han progresado un 0,3 % y 1,2 %, respectivamente, hasta nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones de Industriales sella su segunda semana en rojo y pierde un 1,38 %.

En las plazas europeas, las ganancias se han visto reducidas por el temor al coronavirus y las restricciones en Alemania y Austria. París ha subido un 0,29 % y Fráncfort un 0,41 %; y han caído Madrid (3,61 %), Milán (1,42 %) y Londres (1,69 %).

Las ventas minoristas aumentaron un 1,7 % en octubre, signo de que la recuperación del consumo prosigue en el país a pesar de la fuerte subida de la inflación -a un ritmo no visto en 30 años- que está encareciendo muchos productos.

La temporada de resultados trimestrales ha dejado unas cifras positivas precisamente en importantes firmas de ese sector, como los grandes almacenes Macy's, cuya cotización se disparó un 20 % por sus beneficios y previsiones.

Han estado también en el punto de mira por sus cuentas financieras algunas tecnológicas como Nvidia, que superó las expectativas y subió casi un 9 %, o Cisco, que perdió un 6 % al citar el impacto de los problemas en la cadena de suministro.

Mientras tanto, el desempleo parece seguir reduciéndose en EE.UU. a tenor del nuevo descenso semanal en las solicitudes de prestación por desempleo, que se sitúan en su nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, 268.000.

Entre otros temas importantes, el mercado celebró el avance del paquete de gasto social de 1,7 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden, aprobado por la Cámara de Representantes y de camino al Senado.

Los inversores observan con inquietud el repunte de la covid-19 en Europa, por lo que han apostado por las acciones de las principales fabricantes de vacunas, Pfizer y Moderna, ante la aprobación de su tercera dosis para la población adulta en EE.UU.

No obstante, los analistas apuntan la reacción negativa que han tenido las aerolíneas y otras empresas relacionadas con el turismo que habían prosperado desde que EE.UU. reabrió sus fronteras a principios de mes, así como la caída de las energéticas.

En el mercado de petróleo, el barril de Texas se ha situado en 76,10 dólares el barril y ya acumula cuatro semanas a la baja, arrastrado por el temor a que la demanda no cumpla las previsiones y la posibilidad de un exceso de suministro.

En cuanto a la deuda pública, el rendimiento del bono de 10 años rozó el 1,64 % en su momento álgido para finalmente caer este viernes al 1,536 % ante la incertidumbre por quién será el nominado de Biden para presidir la Reserva Federal.

Las criptomonedas, por su parte, atravesaron una semana volátil en la que el bitcóin perdió el nivel de los 66.000 dólares y llegó a caer a los 55.000 para después reflotar, arrastrando a otras divisas digitales como el ethereum.