Venezuela.- Maduro dice que no le importa "para nada" las sanciones y acusa a la UE de "colonialista y racista"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado este jueves que no le importa "para nada" la prórroga de las sanciones impuestas por la Unión Europea, a la que ha acusado de tener un "concepto colonialista y racista".



"No me importa para nada lo que hagan o digan", ha asegurado el mandatario venezolano en referencia a la prórroga de las sanciones por parte del bloque europeo hasta noviembre de 2022, una decisión que se ha tomado en pleno contexto electoral del país caribeño que celebra los comicios regionales y locales el 21 de noviembre.



Ante ello, ha expresado también que no le importa el "concepto colonialista y racista" de la Unión Europea, al tiempo que ha arremetido contra el Alto Representante de Política Exterior del grupo, Josep Borrell.



Maduro ha afirmado sentir "pena ajena" por el jefe de la diplomacia europea que, a su juicio, quedará como un "arrastrado" y "arrodillado" ante la "política del imperio norteamericano", antes del expresidente estadounidense Donald Trump y ahora a la del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, informa la cadena Venezolana de Televisión.



El presidente de Venezuela ha asegurado así que a él lo que le importa "es lo que pasa en Venezuela", que, ha dicho, marcha con su "propio modelo de resistencia, dignidad y de rebeldía".



La Unión Europea no informó sobre la renovación del régimen de sanciones contra Venezuela en una decisión que se tomó en pleno contexto electoral ante los comicios regionales y locales del día 21 y a pocos días de la llegada de la delegación de eurodiputados que observará el proceso.



La extensión de las sanciones hasta noviembre de 2022 se acordó el pasado día 11 durante una reunión de los ministros de Exteriores del bloque centrada en comercio, si bien el bloque no informó de ello hasta este jueves. La lista negra europea incluye a 55 personas acusadas minar la democracia y violar derechos fundamentales desde sus respectivos cargos.



Esto sucede con la presencia en el país de observadores de la UE y a pocos días de que llegue la misión de eurodiputados que verificará las elecciones, así como en pleno debate sobre si la presencia del bloque en el proceso electoral beneficia al Gobierno de Nicolás Maduro.



Tanto el Gobierno venezolano como el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han esforzado por dejar claro que no será la misión europea la que determine si los resultados son legítimos o no, especialmente después de que Borrell así lo sugiriese en unas declaraciones públicas duramente reprendidas desde Caracas.