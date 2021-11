Tamara Falcó, arropada por Isabel Preysler y Ana Boyer en su fiesta de cumpleaños

19-11-2021 ISABEL PREYSLER, TAMARA FALCÓ Y ANA BOYER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Tamara Falcó ha celebrado este viernes por todo lo alto la llegada de los 40 años. Una fiesta en la que han acudido rostros muy conocidos de las páginas del papel couché y en la que hemos podido ver la unión tan fuerte que tiene con su familia, en especial con su madre, Isabel Preysler y su hermana, Ana Boyer, quienes no han faltado a la fiesta y han posado junto a la gran protagonista.



Primero hacía su aparición Isabel Preysler, posando en el photocall preparado para ello como solo ella sabe hacer. Divina, con un vestido largo oscuro con detalles brillantes ha acaparado todas las miradas de la prensa allí presentes y ha sonreído ante los medios de comunicación.



La pregunta era obvia, ¿dónde está Mario Vargas Llosa? La socialité, siempre tan amable con la prensa, ha sonreído y ha explicado que su pareja se ha ido esta mañana a Suiza por motivos laborales y bromeando, ha asegurado que 'hay que repartirse'. Evidentemente, ella no podía faltar a esta fiesta de su hija, donde también es protagonista por su elegancia y ser madre de la colaboradora de televisión.



Enseguida hacía acto de presencia Ana Boyer, hermana de Tamara Falcó, con la que tiene una extraordinaria relación. Madre e hija han posado en el photocall reflejando la buena sintonía que hay entre ellas, hasta que ha llegado Fernando Verdasco, que tampoco se ha querido perder el fiestón del año y ha mostrado su mejor look junto a su suegra y su mujer.



Minutos más tarde hacía su aparición la gran reina de la noche, Tamara Falcó, que con un vestido de lo más impresionante se dejaba ver rodeada de sus familiares -entre los que también estaba Íñigo Onieva- en el photocall y hasta les bromeaba exigiéndoles que fueran de un ángulo a otro para que todas las cámaras captasen la felicidad del momento.