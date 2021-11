Sudán.- Las autoridades militares restauran parcialmente el servicio de Internet tras más de tres semanas de bloqueo

El servicio fue suspendido tras el golpe de Estado del 25 de octubre contra el Gobierno de transición



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades militares de Sudán han restaurado parcialmente el servicio de Internet en el país tras más de tres semanas de bloqueo a raíz del golpe de Estado del 25 de octubre, en el que fue derrocado el Gobierno de transición encabezado por Abdalá Hamdok.



"Confirmado. Internet ha sido parcialmente restaurado en Sudán en el 25º día de bloque tras el golpe", ha manifestado el portal NetBlocks a través de su cuenta en la red social Twitter. "No está claro si el servicio se mantendrá o durante cuánto tiempo", ha agregado.



Un tribunal del país africano ordenó el 9 de noviembre a todas las compañías de telecomunicaciones del país que restauraran el servicio, si bien el bloqueo se mantuvo, en medio de unas manifestaciones duramente reprimidas que durante los últimos días han dejado cerca de 20 muertos.



Un abogado citado por la emisora Radio Dabanga ha asegurado que el tribunal habría ordenado además el encarcelamiento de los directores de estas compañías hasta que el servicio fuera restaurado en el país, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente.



El líder del golpe y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, desveló la semana pasada la composición del nuevo Consejo Soberano de Transición encabezado nuevamente por él mismo y reiteró su compromiso de formar un nuevo Gobierno civil, tras afirmar que Hamdok figura como "favorito" para volver al cargo. Sin embargo, el ex primer ministro ha rechazado un diálogo sin una liberación de detenidos y la vuelta al proceso de transición.



Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe, según apuntaron las autoridades de transición, a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con Al Bashir, derrocado en una asonada tras meses de masivas manifestaciones en su contra.



Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.