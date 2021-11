Sofía Palazuelo e Isabel Preysler, duelo de elegancia y estilo en una noche única en el Teatro Real

19-11-2021 Sofía Palazuelo e Isabel Preysler, dos de los rostros conocidos que no se quisieron perder la Gran Gala Anual del Teatro Real. MADRID, 19 (CHANCE) El Teatro Real de Madrid ha celebrado este jueves su Gran Gala Anual, uno de los eventos benéficos más esperados de la temporada y que este año, en su cuarta edición, ha estado marcada por un espectáculo en el que se han fundido el flamenco y la ópera bajo las voces de la soprano Ermonela Jaho y la cantaora Rocío Márquez, protagonistas de 'Fusión', un recital que ha conseguido emocionar a todos los asistentes y en el que dos estilos musicales opuestos se han fusionado en uno. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El Teatro Real de Madrid ha celebrado este jueves su Gran Gala Anual, uno de los eventos benéficos más esperados de la temporada y que este año, en su cuarta edición, ha estado marcada por un espectáculo en el que se han fundido el flamenco y la ópera bajo las voces de la soprano Ermonela Jaho y la cantaora Rocío Márquez, protagonistas de 'Fusión', un recital que ha conseguido emocionar a todos los asistentes y en el que dos estilos musicales opuestos se han fusionado en uno.



Una velada inolvidable con fines filantrópicos, que destinará los fondos recaudados de la venta de entradas al Programa Social del Teatro Real - comprometido con menores en situaciones desfavorecidas y con colectivos con discapacidades - que continuó tras el espectáculo con una cena de gala en el emblemático recinto servida por Ramón Freixa.



Como no podía ser de otra forma, fueron muchos los rostros conocidos de la alta sociedad española los que se dieron cita en el Teatro Real como fue el caso de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, Pedro J. Ramírez y su mujer Cruz Sánchez de Lara, los Duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, Xandra Falcó, Jaime Peñafiel, Andrea Levy, Silvia Gómez Cuétara, Myriam Lapique, José María Michavila y Alejandra Salinas o José Entrecanales y su esposa, María Carrión, entre otros.



Una Gran Gala Anual en la que nuestras celebrities deslumbraron con sus mejores galas, dejándonos una de las alfombras rojas más glamourosas de los últimos tiempos en la que Sofía Palazuelo e Isabel Preysler, impresionantes cada una en su estilo, acapararon todas las miradas y protagonizaron un auténtico duelo de elegancia.



La Duquesa de Huéscar, de la mano de su marido Fernando Fitz-James Stuart - impecable de esmoquin - demostró una vez más por qué está considerada como una de las mejor vestidas de nuestro país con un espectacular diseño de su diseñador de cabecera, Jan Taminiau. Un vestido con silueta tipo sari, con motivos florales en colores verdes, amarillos y azules, de corte asimétrico, con capa desde el hombro hasta el suelo y un favorecedor drapeado marcando su cintura. Una creación que no necesitaba nada más y que Sofía, especialmente sonriente, completó con unas elegantes sandalias doradas a juego con unos pendientes largos, un maquillaje natural y un sencillo moño. Sin palabras.



Muy discreto, Fernando evitó confirmar si podrá asistir finalmente a la misa funeral organizada en Sevilla por su tío Cayetano Martínez de Irujo en honor a Doña Cayetana, la inolvidable Duquesa de Alba, con motivo de su séptimo aniversario de muerte, aunque sí quiso aclarar que no hay ningún problema entre el jinete y el resto de la familia por el hecho de que ahora sea su hermano, Carlos Fitz-James Stuart, Conde de Osorno, el que gestione los productos gourmet de la Casa de Alba.



Isabel Preysler retoma su vida social tras el fallecimiento de su madre, Beatriz Arrastia



Recuperando poco a poco la sonrisa después del fallecimiento de su madre, Beatriz Arrastia, el pasado 22 de agosto, Isabel Preysler acudió a la Gran Gala Anual del Teatro Real acompañada por su pareja, Mario Vargas LLosa. Dándonos una nueva lección de estilo la socialité impactó con un espectacular vestido de encaje de Tot-Hom en color crema con cinturón a juego entallando cintura y un bolero de piel en los mismos tonos. Como siempre, impecable.



Apostando por el colorido como siempre y un firme compromiso con la cultura, Andrea Levy lució un mono en color blanco y turquesa de 'The 2nd Skin Co.' y animó a todo el mundo a apoyar con su presencia este tipo de espectáculos.



Tan discretos como de costumbre, José María Michavila y su mujer, Alejandra Salinas, con un sobrio a la par que elegante vestido negro, mientras que Cruz Sánchez de Lara, inseparable de Pedro J. Ramírez, apostó por el morado y Silvia Gómez Cuétara, espectacular, por el rojo.



Myriam Lapique, por su parte, fue de las más originales de la noche con un look en plata y negro con una falda de lo más favorecedora, con la que presumió de su elegancia innata. La viuda de Alfonso Cortina, íntimo amigo del Rey Juan Carlos, confesó sus deseos de que el Emérito regrese a España - "por supuesto", afirmó - pero evitó valorar las últimas polémicas que ha protagonizado el padre de Felipe VI.