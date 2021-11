Situación de Peng puede obligar al COI a adoptar una línea dura con China: dirigente de alto rango

Imagen de archivo de la tenista china Peng Shuai sirviendo durante un partido por la primera ronda del Abierto de Australia en Melbourne, Australia. 15 de enero, 2019. REUTERS/Edgar Su/Archivo

Por Steve Keating

19 nov (Reuters) - Dado que las preocupaciones sobre la seguridad de la tenista china Peng Shuai se están convirtiendo en una causa mundial, el Comité Olímpico Internacional podría verse obligado a adoptar una línea dura con el anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, dijo a Reuters Dick Pound, un miembro del COI de alto rango.

Peng, ex número uno del mundo en dobles, no ha sido vista ni escuchada públicamente desde que dijo por las redes sociales chinas el 2 de noviembre que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la obligó a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

Tal es la protesta mundial por la seguridad y el paradero de Peng, dijo Pound, que la situación podría obligar al COI a confrontar a China por su historial de derechos humanos.

Aunque es poco probable que la indignación detenga los Juegos de Invierno de febrero, Pound no lo descartaría por completo.

"Si esto no se resuelve de una manera sensata muy pronto, puede salirse de control", dijo a Reuters Pound, uno de los dirigentes más antiguos del COI. "Puede obligar al COI a adoptar una línea más dura.

"Si esto genera el cese de los Juegos Olímpicos, lo dudo. Pero nunca se sabe".

Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado la acusación de Peng. La publicación de la tenista de 35 años en las redes sociales se eliminó rápidamente y el tema se bloqueó de la discusión en la internet fuertemente censurada de China.

El organismo rector del tenis femenino (WTA) ha hecho llamados a investigar y ha amenazado con retirar a China de la organización de millonarios torneos.

"Estoy seguro de que ellos (el comité ejecutivo del COI) están siguiendo esto para ver hacia dónde se dirige", dijo Pound, un abogado canadiense y ex atleta olímpico.

Hasta ahora, el COI se ha negado a comentar el caso Peng, diciendo que cree que la "diplomacia silenciosa" ofrece la mejor oportunidad para una solución.

Pound admitió que China no responde bien a las amenazas y que el compromiso con el deporte y los funcionarios gubernamentales requiere matices.

"Esa sería una línea un poco más dura de lo que normalmente tomaría el COI", dijo Pound, cuando se le preguntó si el COI podría exigir una reunión sobre el caso Peng.

"Cuando hemos generado algún cambio de actitud en el pasado, hemos dicho, 'escuchen, todo esto es público, ¿cómo respondemos? No podemos ignorarlo'".

(Reporte de Steve Keating en Toronto. Editado en español por Rodrigo Charme)