Rusia y China efectuan su tercera patrulla conjunta con aviones estratégicos

El presidente ruso, Vladimir Putin, este viernes en Moscú. EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK

Moscú, 19 nov (EFE).- Rusia y China efectuaron su tercera patrulla conjunta con aviones estratégicos sobre las aguas de los mares de Japón y China Oriental, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso, que aseguró que esta misiones no apuntan "contra terceros países".

La agrupación aérea conjunta estuvo integrada por cuatro aviones estratégicos: dos Tu-95MS rusos y dos H-6k chinos.

"El patrullaje se llevó a cabo para desarrollar las relaciones ruso-chinas de cooperación, elevar la interacción de las fuerzas armadas de ambos países, perfeccionar sus capacidades de llevar a cabo acciones conjuntas, así como para fortalecer la estabilidad estratégica global", subrayó Defensa en un comunicado.

Recalcó que la misión conjunta se efectuó en cumplimiento del "plan de cooperación militar para 2021 y no apunta contra terceros país".

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, informó personalmente al presidente Vladímir Putin de la realización exitosa de la patrulla conjunta en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, según declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La misión, subrayó Peskov, "se llevó a cabo con estricto apego a las normas del derecho internacional" y durante su desarrollo no se violó el espacio aéreo de ningún país".

Agregó que un caza ruso Su-35S acompañó a los aparatos estratégicos, que en parte su ruta fueron vigilados por aviones F-16 y F-15 de la fuerzas aéreas japonesas.

La primera patrulla conjunta chino-ruso tuvo lugar en julio de 2019, ocasión en la que Corea del Sur acusó a Rusia de violar su espacio aéreo, mientras que Moscú denunció entonces que cazas surcoreanos intentaron impedir el paso de los aviones rusos y chinos.

En la anterior misión, realizada en diciembre del año pasado, participaron dos Tu-95MS y cuatro H-6k.