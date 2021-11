Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy viernes, 19 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué escuchar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a los pódcast más escuchados en Uruguay. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

2. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

3. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

4. Despierta

Este podcast es para todos, conocedores o no del tema, todos los que deseen despertar su consciencia y formar parte de esta comunidad. Dedicandonos un tiempo de su día expertos en distintos temas, nos llevan de la mano hacía el crecimiento interior, a través del cual, unidos, lograremos el cambio que el planeta necesita. Acompáñanos y Despierta tu Consciencia.

5. ¿De qué tiene hambre tu vida?

El mejor podcast en español sobre Psicología de la Alimentación. Ana Arizmendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, comparte reflexiones y recursos sobre la relación entre los pensamientos, emociones e historia de vida con la forma en que comemos y la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo.

6. Nacional por Navascués

Un viaje por el Club Nacional de Football, el Campeón de Toda la Historia, de la mano de Hernán Navascués; desde 8 de octubre a Colombes, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna. Un podcast original de decano.com Locución: Fermín Solana

7. Love is a Crime

It’s one of the wildest scandals in Hollywood history: In 1951, major Hollywood producer Walter Wanger (Jon Hamm) went to prison for shooting an agent who he suspected was having an affair with Joan Bennett (Zooey Deschanel), Wanger’s actress wife. When the dust settled, Wanger was accepted back into Hollywood’s inner circle with open arms, while a puritan panic virtually ended Bennett’s career in movies and her family would never be the same. How did Joan — the youngest member of one of America’s most famous acting families, and one of the key femme fatales of 1940s film noir — end up a..

8. Más allá de Números

Está de moda contar cosas, las calorías, los pasos, el dinero que ahorro, a línea de crédito, los intereses de mis inversiones, etcEn este Podcast Miguel Kazarez maestro de la nutrición y Rodrigo Álvarez, ninjas de la finanzas nos dan una visión un poco más amplia sobre esas cosas que medimos.Porque la felicidad no se puede mesurar.

9. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

10. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.