Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy viernes, 19 de noviembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Uruguay?

Apple se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como preferidas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de transmisión.

1. Bar

«Bar» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de TINI y L-Gante está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. Salimo de Noche

«Salimo de Noche», interpretado por Tiago pzk y Trueno, sigue en el segundo lugar de la lista.

3. Wow Wow (feat. Becky G)

Cosechar éxitos es sinónimo de Maria Becerra. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Wow Wow (feat. Becky G)», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

4. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift se encuentra en cuarto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

5. Una Vaina Loca

Lo más nuevo de Fuego, Manuel Turizo y Duki, «Una Vaina Loca», entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Qué Más Pues?

«Qué Más Pues?» se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de J Balvin y Maria Becerra.

7. Mirando Mas Allá

«Mirando Mas Allá» de Cuerdas y Vientos se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. Rápido Lento

El que fuera un exitazo de Emilia y Tiago pzk va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6 .

9. 8Hertz en Do Movimientos

«8Hertz en Do Movimientos» de Binaural Sounds se mantiene en noveno lugar.

10. Mal Acostumbrao

«Mal Acostumbrao» no para de sonar en el streaming, tras ascender 49 puestos en las listas de favoritos y situarse en el décimo lugar.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Apple nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Apple.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.