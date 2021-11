Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 19 de noviembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Apple ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Easy On Me

«Easy On Me» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Adele está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

La melodía de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el segundo lugar, lo que apunta a que va de salida.

3. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

El sencillo más reciente de Drake ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. 100 Shots

«100 Shots» de Young Dolph se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Smokin Out The Window

El que fuera un exitazo de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la quinta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4 .

6. No Love

En sexto lugar, continúa esta canción de Summer Walker y SZA.

7. Play Wit Yo Bitch

«Play Wit Yo Bitch» de Young Dolph está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 7. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

8. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

Con una diferencia positiva de 1, «Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» de Drake sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. Preach

Con una diferencia favorable de 2, «Preach» de Young Dolph se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. Major (feat. Key Glock)

Lo más nuevo de Young Dolph, «Major (feat. Key Glock)», entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.