Ranking Apple en Argentina : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 19 de noviembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Argentina?

Apple se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de transmisión.

1. Bar

«Bar», interpretado por TINI y L-Gante, sigue en el primer lugar de la lista.

2. Salimo de Noche

En segundo lugar, continúa «Salimo de Noche» de Tiago pzk y Trueno.

3. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la tercera posición.

4. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la cuarta posición, lo que apunta a que va de salida.

5. Una Vaina Loca

El que fuera un exitazo de Fuego, Manuel Turizo y Duki va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4 .

6. Rápido Lento

Con una diferencia positiva de 1, «Rápido Lento» de Emilia y Tiago pzk sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición sexta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

7. Antes de Ti

Lo más nuevo de Rusherking y Maria Becerra, «Antes de Ti», entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. Todo De Ti

El sencillo más reciente de Rauw Alejandro ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Todo De Ti» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. Miénteme

«Miénteme» de TINI y Maria Becerra es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Qué Más Pues?

«Qué Más Pues?» de J Balvin y Maria Becerra se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la décima posición.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.