Portaltic.-Microsoft Edge introduce el modo de ahorro de energía para prolongar la duración de la batería del ordenador

MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Microsoft ha anunciado una serie de funciones que va a implementar próximamente en su navegador Microsoft Edge, entre las que destaca una opción que permite aprovechar al máximo la duración de la batería del ordenador mientras se utiliza con el modo ahorro.



La compañía ha introducido una nueva opción en su apartado de Configuración, a través de la cual los usuarios podrán activar un modo de uso más eficiente para ahorrar energía en el uso de recursos del sistema, como la CPU o la RAM, mientras se utiliza este buscador.



Entre las otras nuevas herramientas que ofrece la compañía se encuentra una función que avisa de los cambios de precio de los productos que el usuario haya visto receintemente, y que Microsoft ha indicado que "llegará pronto y estará integrada en el navegador", según un comunicado.



Mediante la opción 'Shopping In Microsoft Edge', los usuarios podrán comprobar a través de un acceso directo situado en la parte superior si el producto que desean comprar ha modificado su precio. Esta función se va a combinar con otras herramientas integradas ya en Edge, como el historial de precios de diferentes páginas web, el acceso a reseñas de expertos u opiniones de clientes.



Este historial comparativo de precios estará disponible en la aplicación móvil para Android a partir de este mes y se sumará a la herramienta de cupones automáticos que permite acceder a la lista de descuentos disponibles en sitios webs, disponible desde el pasado año en iOS y Android.



Otra de las novedades anunciadas por la compañía tiene que ver con Microsoft Rewards y su sistema de puntos de recompensa por jugar, comprar o buscar en Microsoft Edge. Con el fin de facilitar su canje o donación a organizaciones sin ánimo de lucro, el navegador ha habilitado el icono de Recompensas en la barra de herramientas.



Por último, Microsoft ha expresado su compromiso con el medio ambiente y ha anunciado que Microsoft Bing se ha asociado con Good On You, una plataforma que califica las marcas de moda dependiendo de una serie de métricas de basadas en la sostenibilidad y responsabilidad social.



Gracias a esta colaboración, va a extender un filtro que permitirá al usuario "comprar con la confianza de que está tomando decisiones éticas que se alinean con sus valores", según ha señalado en este comunicado, donde también ha anunciado que por cada 10 compras realizadas en Microsoft Edge, se hará una donación a Eden, un proyecto de reforestación.



Este apartado estará disponible por el momento en Reino Unido, aunque se extenderá a otros mercados adicionales "pronto".



CAMBIO FÁCIL DE CONTRASEÑA



Microsoft ha presentado una actualización en lo que se refiere a las contraseñas. Si el navegador considera que alguna de las credenciales está desprotegida -por ser poco rousta o reutilizarse en distintos servicios- o se ve comprometida, avisará al usuario para que las actualice con un solo clic.



Esta función, que también estará disponible próximamente, permite que cada vez que el usuario quiera cambiar la contraseña sea redirigido automáticamente a la página de modificación de contraseña de la web en la que esta peligre. Además, Microsoft Edge ofrecerá un generador de contraseñas nuevas y seguras.



Por el momento, esta opción estará disponible en webs concretas, pero Microsoft ha señalado que próximamente lo implementará en el resto de las páginas.