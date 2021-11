Pereira: "Creo que nosotros hemos apostado más por llevarnos la victoria"

El técnico del Levante UD, Javier Pereira, durante el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de primera división de este viernes frente al Athletic Club en el estadio Ciudad de Valencia. EFE / Kai Forsterling.

Valencia, 19 nov (EFE).- El entrenador del Levante, Javier Pereira, dijo este viernes, tras igualar ante el Athletic Club (0-0) en casa, que, aunque cree que el empate no es injusto, a su juicio su equipo apostó más por llevarse la victoria.

"La mejor acción del partido ha sido la parada de Unai Simón a De Frutos. Hemos llegado bien por bandas, pero no somos capaces de tener la tranquilidad del último pase para concretar", dijo ante los medios Pereira.

Además, aseguró haber notado "una diferencia abismal" entre el partido de hoy y los anteriores y se mostró convencido de que desde su llegada ha sido el partido que por juego y organización más le ha gustado.

"Al equipo no se le puede achacar nada. Ha trabajado, está comprometido y tenemos que perserverar. Cuando lo consigamos iremos arriba. También hay que tener en cuenta al rival, que lleva pocas derrotas y es muy difícil de batir", añadió.

Pereira insistió en que donde más se nota la presión es en los últimos 20 metros, que desluce el trabajo anterior, pero abogó por insistir y no pensar en el pasado. "Si repetimos actuaciones como esta el resultado va a llegar", apostilló.