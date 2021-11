Paraguay registra 52 casos nuevos y cinco fallecidos por covid-19

Una mujer recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Asunción (Paraguay), en una fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 19 nov (EFE).- Paraguay registró este viernes 52 nuevos casos de covid-19 en una jornada en la que fallecieron cinco personas no vacunadas, según el informe diario del Ministerio de Salud del país suramericano.

De las 1.871 muestras analizadas, 52 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 462.198 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19 en el país; en tanto, la cifra de fallecidos aumentó a 16.354.

El informe, además, señala que, de los 86 internados por la enfermedad, 39 se encuentran en UTI (cuidados intensivos), 26 de ellos sin vacunar contra la covid-19.

Paraguay afronta su "tercera ola" de covid-19 tras el aumento consecutivo de casos en tres de sus departamentos (provincias) durante las últimas ocho semanas, según informaron este viernes autoridades del Ministerio de Salud del país.

Los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú e Itapuá representan las regiones con el mayor aumento de casos y fallecidos durante ese período de tiempo, explicó en conferencia de prensa la directora general de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, quien señaló que en su mayoría se trata de personas no vacunadas.

"Esta ola que ya se dibuja a nivel país es en base a personas no vacunadas; entonces, es un rebrote de la enfermedad, una ola que para nuestro país es la tercera y para otros países es la cuarta", apuntó.

Asimismo, remarcó que el indicador "más duro" de la pandemia es el del número de fallecidos y que en las últimas 8 semanas ha habido 83 fallecidos con un promedio de las últimas tres semanas de 15 muertos por semana.

"Tenemos que tener una tercera dosis para aumentar la defensa contra la enfermedad y eso hay que hacerlo lo más pronto posible. No hay que esperar que la ola llegue a la cúspide para decidir vacunarnos", concluyó.

Desde el 15 de noviembre, podrán aplicarse la tercera dosis los mayores de 18 años que completaron su vacunación hasta el 30 de junio y no solo los mayores de 50 años o personal sanitario, como hasta el momento.

Los receptores de Covaxin, HayatVax, Coronavac y Sinopharm empezaron a recibir AstraZeneca, mientras que quienes cuentan con dos dosis de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sputnik V y una de Janssen suman Pfizer como refuerzo.