Óscar Tabárez, cesado como DT de la selección uruguaya

Óscar Tabárez fue cesado este viernes como entrenador de la selección uruguaya de fútbol, informó la federación nacional en un comunicado, poniendo fin a un proceso de 15 años y 8 meses del director técnico al frente del combinado celeste.

"El Comité Ejecutivo de la AUF informa que ha resuelto finalizar el contrato del Sr. Oscar Washington Tabárez y demás miembros del cuerpo técnico de la selección mayor", dijo el comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La decisión se conoce luego de las cuatros derrotas al hilo en las últimas dos fechas por el premundial sudamericano que hicieron caer a la Celeste al séptimo lugar de la tabla, fuera de toda opción de clasificación.

El texto de la AUF recalca que el Comité adoptó la decisión "en virtud de las circunstancias presentes, comprometido con el futuro próximo y la obtención de los resultados que todos esperamos".

"Sabemos que era una decisión difícil que nos va a dejar en la historia para bien o para mal. Pero creímos que lo más conveniente era tomarla", dijo el integrante del Ejecutivo Jorge Casales a la radio local Sport 890 tras conocerse la noticia, apenas terminada la reunión con el cuerpo técnico que, según dijo, transcurrió "con mucho respeto, mucha comprensión de las dos partes".

"Creo que hubo empatía, se entendió el lugar donde estábamos (...) Sin duda no era lo que ellos deseaban, pero es lo que el Ejecutivo consideró mejor", agregó.

- El seleccionador de más antigüedad -

El 'Maestro' Tabárez, de 74 años, culmina así un extenso proceso de tres lustros como director técnico de Uruguay, ciclo que lo había convertido en el entrenador con más tiempo al frente de un mismo seleccionado de fútbol.

Además, Tábarez tuvo un primer ciclo como entrenador de la Celeste entre 1988 y 1990.

Los cuestionamientos a su actual continuidad empezaron a sentirse con fuerza hace ya un mes, luego de finalizada la triple fecha de octubre de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial Catar-2022.

Las caídas del equipo frente a Argentina por 3-0 y Brasil por 4-1, luego de haber empatado en casa sin goles con Colombia, golpearon con fuerza tanto entre los hinchas como a la interna de la selección.

En ese momento, el malestar de los dirigentes no fue tanto por los resultados como por la falta de actitud del equipo y la sensación de desazón en el vestuario, donde los futbolistas no habrían recibido mensajes fuertes desde el cuerpo técnico.

Sin embargo, luego de reunirse semanas atrás con el cuerpo técnico en el Complejo Celeste, centro de entrenamiento de la selección, los dirigentes decidieron darle otra oportunidad al DT.

Pero esa chance se esfumó luego de las derrotas ante Argentina (1-0) y Bolivia (3-0) en la última fecha de noviembre, que dejaron a la Celeste en la séptima posición de la tabla.

Tabárez deja la selección luego de un exitoso proceso que transformó la imagen de la Celeste a nivel mundial.

Bajo su batuta, el plantel recuperó el brillo de antaño, clasificó a tres mundiales seguidos, llegó a las semifinales de Sudáfrica-2010 y quedó quinto en Rusia-2018. Además, conquistó la Copa América 2011 en Argentina.

En su comunicado, el Comité de la AUF expresó "enfáticamente" que la decisión de su cese "no implica desconocer la importante contribución de Tabárez al fútbol uruguayo".

"Saludamos y reconocemos los fundamentales logros deportivos obtenidos en estos 15 años, que colocaron nuevamente a Uruguay en los primeros lugares del fútbol mundial".

Según Casales, los dirigentes aún no se han comunicado con ningún posible sucesor. "Vamos a analizarlo de forma rápida pero no urgente. Nada va a ser inminente, pero ya estamos abocados a esa próxima etapa", dijo el delegado de AUF, quien aseguró que todavía no manejan nombres de un futuro técnico celeste.

gv/ol/gfe