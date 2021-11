Nicaragua.- Cosmopoética echa el cierre el sábado con los narradores Sergio Ramírez e Irvine Welsh y ritmo de Viva Belgrado

01-10-2021 El autor nicaragüense Sergio Ramírez, participa en el encuentro de 'Los Aperitivos del Ateneo', en el Ateneo de Madrid, a 1 de octubre de 2021, en Madrid (España). El encuentro, de una hora de duración, se titula 'contra la quema de libros', y contará con la presencia de otros autores y escritores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



El Festival Internacional de la Poesía de Córdoba, Cosmopoética, llega a su fin este sábado con dos pesos pesados de la literatura mundial, el nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y el conocido autor escocés Irvine Welsh, autor de la novela 'Trainspotting'. La velada de tarde en la Sala Orive concluirá con la actuación del grupo cordobés Viva Belgrado, que echará el cierre al festival.



Según detalla el Ayuntamiento en una nota, el festival recibirá a las 19,00 horas a Sergio Ramírez, uno de los grandes referentes de la literatura hispanoamericana actual. Novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado, inició su carrera literaria en 1960. Forma parte de la generación de escritores latinoamericanos que surgió después del 'boom'.



Tras un largo exilio voluntario en Costa Rica y Alemania, abandonó por un tiempo su carrera literaria para incorporarse a la revolución sandinista y fue presidente de su país, Nicaragua, entre 1984 y 1990.



Ramírez, miembro correspondiente de la Real Academia Española (RAE), alcanzó su consagración internacional en 1998 cuando ganó el Premio Alfaguara con su novela 'Margarita, está linda la mar', por la que obtuvo también el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas.



En 2017 se convirtió en el primer escritor centroamericano en ganar el Premio Cervantes. La publicación de su última novela, 'Tongolele no sabía bailar', ha provocado la reacción en contra por parte del régimen de Daniel Ortega y la prohibición de su libro en Nicaragua.



Le sucederá en el escenario el escritor escocés Irvine Welsh, que cierra el ciclo Cosmodiálogos, una ventana abierta a grandes nombres de la literatura nacional e internacional en Cosmopoética. Se trata de un nombre fundamental de la literatura europea de las últimas décadas desde que alcanzó el éxito mundial con su novela 'Trainspotting', llevada luego al cine por Danny Boyle.



La trayectoria de Irvine Welsh, que nació en la ciudad escocesa de Edimburgo en 1958, no se queda sin embargo en esa novela icónica y generacional, sino que abarca una amplia obra. Aunque la narrativa es su campo de acción habitual, también ha frecuentado el teatro y ha trabajado en diversos guiones fílmicos. Su obra desprende en cualquier caso un potente aroma poético, cercano al realismo sucio y la poesía más directa y descarnada, sin alejarse de la clase obrera y del realismo.



En 'El artista de la cuchilla', novela de 2016 que acaba de ser publicada en español, el escritor recupera como protagonista a Frank Begbie, el psicópata de aquella pandilla de inadaptados que protagonizaba 'Trainspotting', quien ahora vive rehabilitado en California.



'HARD ROCK'



El festival llegará a su fin con la actuación de Viva Belgrado, una banda cordobesa de 'hard rock' que ha recorrido medio mundo a lo largo de la última década y actualmente es uno de los grupos con más actividad y reclamo en la escena 'underground' española.



Si con el disco 'Ulises' dibujaron en 2006 su suerte de epopeya 'millennial' 'post-adolescente', con su último trabajo, 'Bellavista' (2020), la banda aspira a cristalizar el desencanto del artista. Ese mundo tan personal de Viva Belgrado cerrará Cosmopoética 2021.



'GRAN CIRCO LUSO' CANCELADO POR LLUVIA



Por la mañana del sábado, las previsiones de lluvia han ocasionado la cancelación del espectáculo 'Gran Circo Luso', previsto en el cine Fuenseca. No obstante, este montaje se sustituye por otras actividades, que se podrán disfrutar a partir de las 12,00 horas en la Sala Orive.



Dyso, hijo del rap, hermano del 'spoken word', primo del 'poetry slam', nieto del 'calambur', es una de las voces más interesantes y comprometidas de la oralidad de este país. Ofrecerá un concierto de 'spoken-rap' con José Flowing Dj al mando de los platos.



A las 13,00 horas le seguirá la actuación de Dani Orviz, uno de los mayores y más premiados representantes del movimiento 'poetry slam' en España. En diciembre del año 2012, se coronó Campeón Europeo de Poetry Slam en el campeonato celebrado en la ciudad de Amberes (Bélgica) en el que compitieron representantes de 19 países y, al año siguiente, consiguió la Medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Slam organizada en París (Francia).



A partir de ahí ha desarrollado una intensa carrera escénica que lo ha llevado a recitar en escenarios y festivales de toda Europa, como los de Voix Vives (Francia), Festivale Internazionale di Poesía (Génova), Runo Viikko (Finlandia), Crazy Tartu (Estonia), Poesía en Voz Alta (México) y Festival de la poesía de Puerto Rico, entre muchos otros.



Cosmopoética ha celebrado su mayoría de edad entre el 12 y el 20 de noviembre con una decimoctava edición que se ha volcado en la poesía de Portugal, bajo el lema 'Otra vez vuelvo a verte', un verso que Fernando Pessoa escribió bajo su heterónimo Álvaro de Campos.



El festival, reconocido en 2009 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, está organizado por el Ayuntamiento y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur. Más información en 'cosmopoetica.es'.