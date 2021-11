25-09-2018 Motor.- El equipo Rumbo Zero afronta el Dakar Classic para "disfrutar sufriendo" con sus Mercedes G 320. El equipo Rumbo Cero afrontará su participación en el segundo Dakar Classic, la competición paralela al Dakar con vehículos anteriores a 2000, con sus Mercedes G 320 con el objetivo de "disfrutar sufriendo", anunciaron sus responsables en la presentación oficial en Mercedes-Benz Madrid. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES RUMBO ZERO



Al RZ 01 de Antonio Gutiérrez y Luis Heras y al RZ 02 de Carlos Vento y Juan Carlos Ramírez se suma ahora un nuevo coche nacido en 1985: el RZ 03, que estará tripulado por Quique Mayor y copilotado por Xevi Romero. La pasada edición finalmente fueron unos 25 los equipos que consiguieron competir en la categoría de clásicos.



En esta segunda edición, las inscripciones se han multiplicado por seis y se estima la participación de unos 150 equipos (39 españoles) que deberán competir todos con vehículos matriculados antes de 2000. "ASO lo ha considerado un éxito y por eso insiste en volver a las raíces", comentó Juan Carlos Ramírez.



En el caso de Rumbo Zero compiten en la categoría H1, en la que el año pasado quedaron en tercera posición y segundos en su categoría 4x4. Lo harán con sus tres Mercedes G 320, "un coche mítico con una capacidad tremenda y una fiabilidad brutal", comentó Carlos Vento.



"Nos hemos pasado de gasolina a turbodiésel por lo que hemos conseguido más fiabilidad. También hemos hecho mejoras en los ejes, en la barra estabilizadora que mejorara la fiabilidad en curva, pero es un coche que tampoco necesita muchos cambios", añadió.



Además, para esta segunda edición llevarán también una asistencia más completa y un vehículo de prensa, En cuanto a los objetivos de la competición, todos coinciden en que el principal objetivo es llegar al final, pero también el de pasárselo bien y especialmente los nuevos miembros.



"Siempre he sido amante de este coche. ¿Quién me iba a decir hace un año que estaría compitiendo con él? Es un sueño. Es una aventura que es una locura. Objetivo llegar al final y pasarlo bien", comentó Quique Mayor.