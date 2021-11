México se alista para respuesta de fabricantes de armas de EEUU a su demanda

Fotografía de archivo del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- El Gobierno mexicano se alista para la respuesta legal que darán el próximo lunes las once empresas fabricantes de armas en Estados Unidos a las que demandó hace tres meses por su presunta negligencia que facilita el tráfico ilícito y la violencia en el país.

El Gobierno de México siente optimismo por el avance de la demanda que interpuso en agosto en una corte federal de Boston, Massachusetts, aunque también está listo para que trascienda al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según informaron este viernes fuentes de la Cancillería.

El equipo legal, indicaron, dispone de un millón de dólares al año para el litigio con una mezcla de consultores propios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y abogados que trabajan probono.

Los involucrados estiman que las empresas estadounidenses, que darán una respuesta conjunta el próximo 22 de noviembre, pidan desestimar la demanda con el argumento que el Gobierno de México no puede demandarlas por el área de jurisdicción.

México tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para una contrarréplica, mientras que las compañías acusadas, como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Ruger & Co., podrán volver a responder hasta el 28 de febrero.

Las fuentes aseguraron que el Gobierno mexicano no contempla entre sus opciones un acuerdo extrajudicial para frenar la demanda, que exige garantías de no repetición y una reparación del daño, en un monto aún indefinido.

La inédita demanda de México, que se interpuso el 4 de agosto, es solo contra las empresas fabricantes de armas no contra el Gobierno de Estados Unidos.

México argumenta que han entrado medio millón de armas de Estados Unidos desde 2004, cuando Washington derogó la prohibición de armas de asalto durante la presidencia de George W. Bush.

Las empresas a las que se dirige la demanda, según el Gobierno, producen más de dos tercios, el 68 %, del total de armas traficadas desde Estados Unidos, lo que significa que cada año venden más de 340.000 pistolas que viajan desde sus plantas estadounidenses hasta México.

Entre 70 % y 90 % de las armas encontradas en las escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos, cita también la SRE.

En la demanda, el Gobierno afirma que "el flujo de armas a México y su consiguiente uso ilícito es el resultado previsible de decisiones preliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben, con virtual certeza, que suministrarán a criminales en México".

Para sustentar la evidencia, funcionarios explicaron que las pistolas cuentan con un número de serie que puede exponer la trayectoria de fabricación y distribución de las armas, un camino del que las fabricantes tienen conocimiento.

Independientemente de la demanda, dijeron las fuentes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estará el próximo lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hablará sobre el tema.