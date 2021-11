México.- La Sección Oficial de Largometrajes del Festival de Cine cierra con 'Sundown' y 'Son of monarchs'

19-11-2021 Presentación de la película 'Sundown'. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA



HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)



La película 'Sundown' (México /Francia /Suecia, 2021), de Michel Franco, ha cerrado las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes de la 47 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en la que 13 títulos compiten por el Colón de Oro. Asimismo, este viernes también se ha presentado la película 'Son of monarchs', que profundiza en la conexión de la ciencia y la espiritualidad a través de la migración.



Franco ha presentado la cinta conectando con Huelva a través de videoconferencia durante una rueda de prensa híbrida, en la que José Escola, director general de la distribuidora de la película, Adso Film, ha participado de forma presencial, según ha informado el certamen en una nota de prensa.



'Sundown', la séptima película de Franco, es la historia de una familia británica adinerada que se encuentra de vacaciones en un resort en Acapulco cuando recibe una inesperada llamada de teléfono que trae malas noticias. La madre de Neil Bennett (Tim Roth) acaba de fallecer pero decide fingir que ha perdido el pasaporte y se queda en México, indiferente a una noticia tan trágica.



Michel Franco ha resaltado su "suerte" de poder hacer películas para tratar temas personales, tras poner de manifiesto que su crisis existencial de los 40 motivó el guión de 'Sundown' y poder hacer la película "me posibilitó salir de la crisis". Para hacerla "atractiva", el director ha destacado su apuesta por "el diálogo constante, espero que poco predecible e interesante, con un espectador que tiene todos los elementos de la trama presentados desde el principio en una historia que trata de los problemas derivados de la búsqueda de la libertad".



Por su parte, José Escola ha reconocido que Michel "siempre ha gustado a Adso Film, que ya estuvo a punto de adquirir su anterior película, 'Nuevo orden', y que lo consiguió con 'Sundown'. Michel es garantía de buen producto que consigue impactar con el espectador", ha aseverado el productor de la cinta, tras lo que arrancó a Franco el compromiso de estar presente en el estreno de la película en los cines españoles, en la primavera del próximo año.



Michel Franco nació en la Ciudad de México en 1979 y ha puesto al cine mexicano en el centro de atención mundial. Las películas que ha escrito, dirigido y producido incluyen 'Crónica' (Mejor Premio al Guion en el Festival de Cannes 2015), 'Las hijas de abril' (Premio del Jurado, en Cierta Mirada en el Festival de Cannes 2017) y 'Después de Lucía' (Top Premio, en Certain Regard en el Festival de Cannes de 2012).



También ha producido '600 millas', dirigida por Gabriel Ripstein y ganadora del premio a Mejor ópera prima en la Berlinale 2015 y 'From afar', dirigida por Lorenzo Vigas, ganador del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2015, entre otras. 'Sundown' ha pasado por Venecia, donde Franco ganó el premio León de Plata Gran Premio del Jurado con 'Nuevo orden' en la edición de 2020 del festival italiano.



'SON OF MONARCHS'



Por su parte, el director Alexis Gambis ha presentado 'Son of monarchs', (Mexico/ EEUU, 2020), que también lucha por el Colón de Oro de la 47 edición dentro de la Sección Oficial de Largometrajes. El cineasta ha conectado con Huelva a través de videoconferencia.



Alexis Gambis ha resaltado el "honor" que supone estar con su película en el Festival de Huelva en lo que es el estreno español de una cinta que no se ha mostrado mucho fuera de EEUU y confió en que el público onubense, "que tanto ama el cine iberoamericano" pueda identificarse con la historia que se cuenta.



El personaje principal de 'Son of monarchs', interpretado por Tenoch Huerta, es un biólogo mexicano residente en Nueva York, que regresa a su ciudad natal, enclavado en los majestuosos bosques de mariposas de Michoacán. El viaje le obliga a afrontar traumas pasados y reflexionar sobre su identidad híbrida, provocando una metamorfosis personal.



En este sentido, el director ha destacado que la película compara la migración de la conocida en México como mariposa monarca con la que experimentan los humanos a través de un enfoque que recrea la conexión de la ciencia con la parte más espiritual de la vida. Se trata de una historia "un poco biográfica", puesto que Alexis Gambis es un biólogo que se fue yendo al cine porque le gustaba "contar historias que relacionan el mundo de la ciencia y la investigación con la política, la cultura o lo social".



Alexis Gambis es un cineasta y biólogo franco-venezolano. Sus películas combinan documental y ficción, a menudo adoptando perspectivas animales y experimentando con nuevas formas de narración científica.



Fundó el Imagine Science Film Festival, que recientemente celebró su decimotercer año mostrando la ciencia en el cine. Su último largometraje, 'Son of monarchs', se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2021, donde ha sido galardonado con el Premio Alfred P. Sloan 2021.