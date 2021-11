Menores de edad de Tijuana recibirán vacuna contra la covid-19 en EE.UU.

Menores de edad son transportados para ser vacunados contra covid-19, en Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 18 nov (EFE).- Autoridades mexicanas y estadounidenses anunciaron este jueves un programa de vacunación a menores de 18 años de edad originarios de la ciudad de Tijuana, para protegerlos contra la covid-19 durante la temporada invernal.

El programa contempla, según informaron las autoridades en una conferencia en Tijuana, dar dos dosis de vacunas autorizadas por Estados Unidos a un total de 450 menores que comprueben su residencia en Tijuana, México, y así es como podrán ir a San Diego, California, para ser inmunizados.

Este jueves, después de la conferencia, 150 jóvenes fueron inoculados.

El cónsul de México en el condado de San Diego, Estados Unidos, Carlos González, explicó a la prensa mexicana que este programa surgió ante la necesidad de seguir protegiendo a la población vulnerable en ambos lados de la frontera.

"Actualmente Estados Unidos realmente ya no tiene un problema de vacuna, y aquí en San Diego tenemos autoridades locales que creen en el acceso equitativo a las vacunas", dijo.

"Están conscientes de que San Diego no estará a salvo mientras Tijuana no esté a salvo de la pandemia", resaltó el cónsul al reconocer que Estados Unidos apoya a su vecino país en este tipo de emergencias.

Por su parte, Bárbara Jiménez, responsable de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego, destacó que Tijuana y California forman una región importante a nivel global, por eso deben apoyarse en temas como este.

"Somos una región y esto es muy importante. Siempre hemos dicho que las enfermedades no están solo de un lado de la frontera, somos una región binacional", expresó públicamente.

Jiménez comentó también, que la pandemia aún no se erradica y tampoco se puede declarar "victoria" ante la contingencia sanitaria, sobre todo en temporada de invierno cuando hay presencia de la enfermedad respiratoria de la Influenza.

"Yo creo que como hay nuevas variantes no se puede decir que va a terminar hoy, lo importante es seguir con las medidas de prevención, sobre todo ahora que viene la influenza", añadió.

Actualmente, Baja California atraviesa una de las olas mas fuertes de covid-19 y desde hace una semana es el único estado que se mantiene en semáforo naranja (riesgo epidemiológico alto) en la tabla de riesgos por el virus en México.