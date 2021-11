Magnate de acero mexicano hará primer pago a Pemex por 50 millones de dólares

Fotografía de archivo fechada el 19 de marzo de 2021, del empresario mexicano Alonso Ancira (i), a su salida del reclusorio Norte, en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- Alonso Ancira, conocido como "el Rey del Acero" por ser dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), cumplirá en las próximas horas con un primer pago de 50 millones de dólares a Pemex para "reparar el daño" por la compraventa fraudulenta de una planta inservible.

Según señalan medios locales citando a la defensa del empresario, durante una audiencia telemática ante el juez, el propio dueño de Altos Hornos se ofreció a pagar de "manera inmediata", antes del 30 de noviembre, un primer importe de 50 millones de dólares.

Según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la audiencia se conectaron representantes de las tres acusaciones: la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La defensa solicita diferimiento. Refieren que han tenido pláticas con Pemex para la materialización del pago, puesto que se encuentran prácticamente finalizados los trámites para llevarlo a cabo", apuntó la fuente judicial.

Posteriormente, el CJF detalló que el juez reprogramó una audiencia para el 1 de diciembre.

Esta nueva cita "se fija con el objeto de revisión de cumplimiento del primer pago del acuerdo reparatorio, en el entendido de que lo efectuará antes", agregó la fuente judicial.

La reparación se acordó el 19 de abril, cuando la Fiscalía accedió a liberar a Ancira a cambio de pagar 216,6 millones de dólares como reparación del daño a Pemex por venderle la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados en 2013.

Entonces, la defensa de Ancira informó que realizaría tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre para que la FGR no lo lleve a juicio.

Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde el 4 de febrero, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

El empresario está acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

El actual Gobierno de México argumentó que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador exigió reparar el daño, por lo que Pemex y la FGR acordaron en febrero pasado este pago.