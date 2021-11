11-06-2021 Madagascar.- La ONU pide aumentar la ayuda ante la crisis provocada por la persistente sequía en el sur de Madagascar. "Cuando visité el Gran Sur vi la cara humana de la crisis climática global", dice la coordinadora humanitaria de la ONU POLITICA AFRICA INTERNACIONAL MADAGASCAR PMA/TSIORY ANDRIANTSOARANA



Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para aumentar urgentemente la entrega de ayuda en el sur de Madagascar ante la crisis desatada en esta zona de la isla por la persistente sequía, la más grave en las últimas 40 décadas, achacada al cambio climático.



"Cuando visité el Gran Sur de Madagascar vi la cara humana de la crisis climática global", ha dicho la coordinadora humanitaria de la ONU para el país, Issa Sanogo, tras tres años consecutivos sin temporadas de cosecha adecuadas a causa de la sequía.



"Las mujeres, los niños y las familias están comiendo cactus o langostas del desierto para sobrevivir a esta sequía y más de medio millón de niños sufren desnutrición grave", ha dicho, antes de agregar que "esto pasa en un país y una región que es la que menos ha colaborado al cambio climático".



Según los datos de Naciones Unidas, la sequía ha dejado a más de 1,3 millones de personas en situación de hambruna grave, incluidas cerca de 30.000 en situaciones que amenazan su vida, lo que está llevando a las familias a sacar a los niños del colegio para que ayuden en casa y para buscar comida y agua.



"Me he reunido con familias que me han dicho que tuvieron que vender todas sus posesiones, incluso ollas y sartenes, para comprar pequeñas cantidades de comida que no les durarán mucho tiempo", ha manifestado Sanogo. "Es fundamental que el mundo actúe ahora para ayudar a estas familias", ha recalcado.



En este sentido, ha resaltado que los donantes han entregado cerca de 120 millones de dólares (cerca de 106 millones de euros) para dar ayuda humanitaria, si bien el organismo internacional ha pedido 231 millones de dólares (alrededor de 205 millones de euros) para dar ayuda a los damnificados.



"El mundo no puede mirar para otro lado. La gente en Madagascar necesita nuestro ayuda ahora y en el futuro. Pido a la comunidad internacional que muestre solidaridad con las comunidades del Gran Sur, que cargan con el peso de la crisis climática, y que entreguen la financiación necesaria para evitar una catástrofe humanitaria hoy y permitir a la gente ser mañana más resiliente", ha zanjado Sanogo.



El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó recientemente de que la situación en el sur de Madagascar podría convertirse próximamente en la primera hambruna causada por el cambio climático, ante un constante empeoramiento de la situación durante los últimos meses.