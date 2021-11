Loles León, encantada con su papel en la película 'El Refugio'

19-11-2021 LOLES LEÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Loles León es una de las grandes actrices de nuestro país y lo cierto es que cada vez que aparece en televisión consigue entretenernos y alegrarnos como nadie. Ahora, podemos disfrutar de su presencia en 'Tu cara me suena' y lo cierto es que quedan pocas personalidades en la actualidad que tengan ese sentido del humor tan característico.



Hemos hablado con Loles León y nos ha asegurado estar "cansada" y sin planes aun para Navidad: "Pues familiar, como todo el mundo, nada más, pero como estoy un poquito cansada, veremos a ver este año". Estamos seguros de que sola no va a cenar, a no ser que sea por elección propia, pero siempre da pereza organizar estos encuentros.



La actriz también nos ha hablado de su papel en la película El refugio: "Pues mi papel es Estrella que es la dueña del refugio, este sitio donde vienen todos a relajarse A relajarse en principio porque luego se estresa todo el mundo, pero es un lugar de descanso, paz y armonía que luego no es nada de eso y se le llena el hotel de gente muy estresada, antipática y viene mi hermana que es muy problemática. Siempre me pone muchísimos obstáculos en todo porque ella lo único que está pensando es en las musarañas y esta Estrella lo único en lo piensa es en que tiene que arreglarlo todo porque es una mujer muy estresada".



En cuanto a cómo es trabajar con María Barranco, Loles nos ha afirmado: "María Barranco y yo somos amigas, somos hermanos de piel, de vida y de amistad sobre todo entonces muy bien. Lo que pasa es que en la película los personajes los tenemos muy picados, con mucho encontronazo, pero nosotras nos llevamos muy bien y nos queremos mucho".