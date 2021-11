LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 19 de noviembre de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Rittenhouse es declarado inocente de todos los cargos

Dos demócratas se oponen a 2do término de Powell en la Fed

EEUU busca eliminar las toponimias insultantes o racistas

AP Explica: Venezuela va a elecciones, regresan opositores

Google llega a acuerdos de contenido con medios alemanes

Zemmoa hace música de su recuperación de una relación tóxica

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN VENEZUELA-TRASPLANTES EN NIÑOS

CARACAS - Zoe Martano, de seis años, padece leucemia y lleva la mitad de su vida entrando y saliendo de un hospital, ingresada a la unidad de cuidados intensivos y conectada a vías intravenosas para mantenerse con vida a la espera de un trasplante. Es uno de los rostros de una crisis en los servicios de trasplantes de órganos para niños en un país que no hace mucho tenía un avanzado programa de estas prácticas pediátricas. Por Regina García Cano y Juan Pablo Arráez. 1.440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-MADRE SALVADOREÑA

NUEVA YORK - Una mujer salvadoreña que fue separada de su hija en la frontera entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Donald Trump tiene un mensaje para otras familias separadas: no abandonen la lucha por reunirse de nuevo. Por Claudia Torrens. 846 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

WASHINGTON - Las autoridades reguladoras de Estados Unidos aprueban la aplicación de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 a todos los adultos, con lo que amplían la actual campaña del gobierno para reforzar la protección y buscan adelantarse al aumento de los casos de coronavirus, que pueden empeorar durante los días festivos de fin de año. Al menos 10 estados ya han comenzado a ofrecer los refuerzos a todos los adultos. Por Lauran Neergaard y Matthew Perrone. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-AUSTRIA: Austria iniciará nuevo confinamiento nacional por cuarta ola.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania en “estado de emergencia nacional” por repunte de contagios.

-CORONAVIRUS-ESPAÑA: España busca a turistas holandeses que violaron cuarentena.

-CORONAVIRUS-RUSIA: Rusia bate tercer récord diario seguido de decesos por COVID-19.

-CORONAVIRUS-NORUEGA: Noruega ajusta controles fronterizos para frenar contagios.

-CORONAVIRUS-UE-PZIFER: UE evalúa la píldora de Pfizer para tratar el COVID-19.

AMC-GEN NICARAGUA-OEA

MANAGUA - Nicaragua anuncia su “renuncia y retiro” de la OEA. El ministro del Exterior, Denis Moncada, dice que envió una “comunicación oficial” al secretario general del organismo, Luis Almagro, en la cual el Estado nicaragüense “denuncia la Carta” del organismo hemisférico en rechazo a lo que llamó “sus reiteradas acciones injerencistas” en Nicaragua. 562 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno al director de la farmacéutica Pfizer, la reforma eléctrica mexicana y el gobernador de California. Aquí están los hechos: el director de Pfizer no fue detenido por fraude. Un exsenador mexicano no publicó una foto alterada del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU. Un exgobernador mexicano no amenazó al mandatario por la reforma eléctrica. El gobernador de California no fue arrestado. El PRI no se negó a discutir la reforma eléctrica y luego se retractó. Por Rafael Cabrera, Abril Mulato Salinas y Marcos Martínez Chacón. 2.402 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN ESPAÑA-FOSAS COMUNES

GUADALAJARA, España - Los familiares de decenas de miles de víctimas de la dictadura de Francisco Franco enterradas en fosas comunes llevan décadas tratando de recuperar sus restos sin recibir demasiada ayuda. Un proyecto del gobierno socialista, no obstante, declararía al Estado responsable de la exhumación e identificación de esos restos. Pero enfrenta un futuro incierto. Por Manu Fernández y Joseph Wilson. 1.200 palabras. AP Foto.

REP-TEC NY-CONTRATACIONES POR IA

SIN PROCEDENCIA - Los candidatos a empleos raramente saben cuándo los programas de inteligencia artificial rechazan su currículum o analizan sus entrevistas en video, pero los residentes de la ciudad de Nueva York podrían tener ahora más poder sobre las computadoras que toman decisiones sobre sus carreras tras bambalinas. Una propuesta de ley podría prohibir que las empresas usen herramientas automáticas para contrataciones a menos que una auditoría anual de sesgo muestre que no van a discriminar sobre la base de raza o género. Por Matt O’Brien. 960 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-ÁFRICA

HARARE, Zimbabue - El impacto del coronavirus en África fue menos grave de lo que muchos esperaban y se especula que ello se debe a que su población es relativamente joven y más rural que urbana. Por Maria Cheng y Farai Mutsaka. 900 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN AP EXPLICA-VENEZUELA ELECCIONES

CARACAS - Millones de venezolanos votarán el domingo en elecciones estatales y municipales en las que no está en juego la legitimidad del presidente Nicolás Maduro pero para muchos se someterá a prueba tanto a las autoridades como al sistema electoral de Venezuela, desacreditado por la inhabilitación de partidos y candidatos opositores. Los principales partidos de la oposición -que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales alegando que no existían condiciones idóneas- confirmaron su participación. Por Jorge Rueda. 1.046 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN PERÚ-SECRETARIO RENUNCIA

LIMA - El secretario general del presidente peruano Pedro Castillo renuncia en medio de una tormenta política desatada a inicios de noviembre tras la remoción del jefe del ejército, lo que provocó la dimisión del ministro de Defensa y hasta un pedido de destitución del mandatario. 646 palabras. ACTUALIZADO.

AMS-GEN COLOMBIA-NAZISMO

BUCARAMANGA, Colombia - Estudiantes de una escuela de policías en Colombia recrean escenas de la época del nazismo en Alemania: uno de ellos se disfraza de Adolf Hitler y otro utiliza una esvástica en el lado derecho del uniforme. El hecho genera un amplio rechazo en Colombia y de las embajadas de Alemania e Israel. 342 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-ECO EEUU-CONGRESO-PRESUPUESTO

WASHINGTON - Dejando de lado meses de divisiones internas, los demócratas logran que una Cámara de Representantes fuertemente dividida apruebe su amplio proyecto de ley social y ambiental. El presidente Joe Biden y su partido, aprovechando su control del gobierno, canalizaron los recursos públicos hacia sus prioridades en política interior. En el Senado, los reclamos de reducción de costos del senador demócrata moderado Joe Manchin y las estrictas reglas de la cámara alta presagian cambios significativos a la iniciativa. Por Alan Fram. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-EXAMEN DE SALUD

BETHESDA, Maryland - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transfiere brevemente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris mientras se somete a una “colonoscopía de rutina” en el Centro Médico Militar Walter Reed. Biden fue al centro médico en un suburbio de Washington para someterse al primer examen físico de rutina desde que es presidente. Por Zeke Miller. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES PALESTINOS

MADRID - Un grupo de 39 palestinos llevan cinco días en una zona restringida del aeropuerto de Barcelona tras negarse a regresar a su avión luego de una escala porque querían solicitar asilo en España, dicen las autoridades. Por Aritz Parra y Renata Brito. 300 palabras. ENVIADO.

ONU-GEN ONU-ISRAEL PALESTINOS

NACIONES UNIDAS - Los mediadores del llamado Cuartero de Oriente Medio instan a israelíes y palestinos a abordar una serie de desafíos: la violencia en Cisjordania, el avance de los nuevos asentamientos en los territorios palestinos y “la insostenible crisis fiscal dentro de la Autoridad Palestina”. Por Edith M. Lederer. 308 palabras. ENVIADO.

Con:

-ISRAEL-PALESTINOS: Palestinos de Jerusalén denuncian ataques de colonos a autos.

ASI-GEN INDIA-LEYES AGRÍCOLAS

NUEVA DELHI - El primer ministro de India, Narendra Modi, anuncia por sorpresa la retirada de las polémicas leyes agrícolas que motivaron protestas de un año de decenas de miles de campesinos y que suponían un importante desafío político para su gobierno. Por Sheikh Saaliq. 530 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRÁN-SEQUÍA PROTESTA

TEHERÁN - Miles de agricultores protestan en Irán para exigir a las autoridades que abran las compuertas de una represa para aliviar zonas afectadas por una sequía. 290 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT BARCELONA-XAVI

BARCELONA - En su debut como técnico del Barcelona, Xavi Hernández ha pedido a sus jugadores que “hagan que el público se sienta orgulloso”, mostrando la actitud y el esfuerzo que el ex mediocampista considera fundamentales para forjar a un campeón. Xavi dirigirá al conjunto catalán por primera vez el sábado en la visita del Espanyol en el Camp Nou. Por Joseph Wilson. 460 palabras. AP Foto.

DEP-AUT F1-GP QATAR

LOSAIL, Qatar - La pelea más dramática por el título de la Fórmula Uno registrada en al menos una década toma fuerza cuando Christian Horner, de Red Bull, y Toto Wolff, de Mercedes, intercambian críticas en el marco del Gran Premio de Qatar. 550 palabras. AP Foto.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS ZEMMOA

CIUDAD DE MÉXICO - Desintoxicarse de una relación tormentosa llevó a la cantautora, modelo y videógrafa trans mexicana Zemmoa a grabar el álbum “Lo que me haces sentir”, con títulos como “Ya te vi”, “Malos entendidos” y “Los 12 pasos” (sí, como los famosos 12 pasos de programas para adictos como Alcohólicos Anónimos). Por Berenice Bautista. 888 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-LIB BECARIOS PUERTORRIQUEÑOS

NUEVA YORK - El ganador de este año del Premio Nacional del Libro de poesía, Martín Espada, se encuentra entre los 20 escritores puertorriqueños elegidos como becarios inaugurales de un programa cofundado por la Fundación Andrew W. Mellon y el Fondo de las Artes de la Fundación Flamboyán. 189 palabras. ENVIADO.

ESP-MUS RUBÉN BLADES

CIUDAD DE MÉXICO - Rubén Blades, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, conversa sobre sus orígenes en la música, su carrera en la política y la actuación. El artista, activista y político panameño, quien también se llevó los premios al álbum del año por “SALSWING!” y mejor álbum de salsa por “SALSA PLUS!”, habla de cómo sería su retiro y agradece a los colegas que lo agasajaron durante una ceremonia en su honor. Por Berenice Bautista. 1.032 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos