Las urgencias del Celta miden la reacción del Villarreal

Vigo (Pontevedra)/Villarreal (Castellón), 19 nov (EFE).- Las urgencias del Celta, tras ganar únicamente uno de sus últimos seis partidos, miden la reacción del Villarreal, que sigue sin ganar a domicilio.

Más cerca del descenso -a cuatro puntos- que de Europa -a cinco del Rayo Vallecano (sexto clasificado)-, al conjunto dirigido por Unai Emrey sólo le vale la victoria en Balaídos, donde se encontrarán un rival herido pero reforzado anímicamente tras levantar un 0-3 al Barça en la última jornada.

La delicada situación clasificatoria del Celta, decimoquinto con un sólo punto de ventaja sobre el descenso, no supone de momento una amenaza para el técnico Eduardo Coudet, en quien sigue confiando la directiva que preside Carlos Mouriño.

No obstante, el argentino vive su peor momento deportivo justo cuando se acaba de cumplir un año de su llegada a Vigo, con una única victoria como local (Granada, 1-0) y muchas dudas en el juego de su equipo cuando sus rivales se encierran en campo propio.

Coudet no podrá contar con el capitán Hugo Mallo, al que suplirá Kevin Vázquez en el lateral derecho, ni con el internacional peruano Renato Tapia, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas. Eso despeja las dudas en el once, al que regresan Fran Beltrán y Santi Mina.

El Villarreal llega a este partido en Balaídos con la necesidad de seguir ganando en Liga, ya que el mal arranque de competición les ha alejado de las plazas altas de la tabla de clasificación.

El equipo de Unai Emery llegó al parón de selecciones tras ganar el partido en casa con el Getafe, una victoria que rompía una racha de cuatro partidos sin ganar y tras volver a ganar en casa, el equipo castellonense afronta ahora el reto de ganar su primer partido como visitante del curso, ya que no han sido capaces de ganar todavía lejos de su estadio.

Tras este parón de selecciones la buena noticia es que todos los futbolistas internacionales han regresado sin problemas, a lo que además se suma la recuperación del defensa argentino Juan Foyth tras superar una rotura en los isquiotibiales.

Los que no parecen estar recuperados para este partido son los delanteros Gerard Moreno y Yéremy Pino, que siguen en periodo de recuperación de sus problemas musculares.

Alineaciones probables:

Celta: Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Villarreal: Rulli; Serge Aurier, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Danjuma, Alcácer y Chukwueze o Dia.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Balaídos.

Hora: 14:00.

Puestos: Celta (15º, 12 puntos); Villarreal (12º, 15 puntos).

La clave: El dominio en las áreas.

El Dato: El Villarreal busca su primera victoria a domicilio en un campo que se le da bien.

La frase: Emery: "Debemos ser capaces de sacar nuestro juego, identidad y personalidad".

Ambiente: Coudet pide llenar Balaídos.

