La Isla de Pascua volverá a recibir turistas a partir de febrero de 2022

Ahu Nau Nau, ubicado en la paradisíaca playa de Anakena, al noreste de la Isla de Pascua (Chile), en una fotografía de archivo. EFE/Rubén Figueroa

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- La chilena Isla de Pascua (Rapa Nui en el idioma local) volverá a recibir turistas a partir del 3 de febrero de 2022, retomando los vuelos desde el continente, tras pasar más de un año cerrada para evitar contagios de covid-19, informaron este viernes las autoridades del lugar.

La decisión se tomó luego de múltiples encuentros entre la comunidad indígena rapa nui y las autoridades chilenas, que se adelantan desde junio pasado, con el fin de acordar protocolos sanitarios que salvaguarden el bienestar tanto de visitantes como de locales.

Para garantizar una mayor protección, se establecieron medidas obligatorias que deberán cumplir todos los visitantes a la isla, entre ellas contar con el documento que acredite tener un esquema de vacunación completo contra el coronavirus y un test PCR negativo tomado como máximo 48 horas antes del embarque.

"Es una muy buena noticia no solamente para el turismo, sino también para las familias de la isla que necesitan esta conexión con el continente", señaló el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, según recogió un comunicado de la Municipalidad de Rapa Nui.

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, recordó que la isla se cerró en marzo de 2020 ante la amenaza sanitaria y que en ese momento se apeló a saberes ancestrales como el Tapu, un método que se basa en la convivencia y en el respeto a las normas de la naturaleza, por lo que solo se registraron siete contagios.

A la fecha, la isla, ubicada a casi 4.000 kilómetros de la capital en el corazón del Océano Pacífico, cuenta con el 77 % de su población inoculada contra la enfermedad, y se proyecta que para febrero de 2022 la cifra alcance el 80 %, alcanzando así la inmunidad necesaria para iniciar un proceso de apertura.

El alcalde llamó a confiar en los protocolos para enfrentar este proceso, ante el escepticismo de una parte de la comunidad rapa nui que el pasado octubre abogó por no abrir la isla en enero de 2022, lo cual se respetó.

"Hagámoslo juntos, unidos, siguiendo la ruta trazada por nuestros ancestros. Ellos se atrevieron a cruzar océanos y a dejarnos como legado los moai, que nos abrieron las puertas al mundo; hoy nos corresponde a nosotros abrirlas", dijo Edmunds Paoa.

Chile ha desplegado una de las estrategias de vacunación más exitosas del mundo, que alcanza al 90,6 % de la población objetivo con dos dosis, en su mayoría con la vacuna china Sinovac, pero también Pfizer, AstraZeneca y CanSino.

Pese al aumento de casos registrado en las últimas semanas, el país disfruta todavía de amplias libertades y no hay ningún municipio en cuarentena total -aunque se han restringido los aforos en algunas ciudades- y las fronteras se abrieron el pasado 1 octubre.