La Asociación Femenina de Tenis dispuesta a salir de China por el caso Peng

La tenista Peng Shuai, en uno de los partidos que disputó en Roland Garros, en París, en 2018. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Washington, 19 nov (EFE).- La Asociación de Tenis Femenina está disputa a retirarse de China si no se investiga de forma completa y adecuada la desaparición de la tenista Peng Shuai, aseguró el responsable de esa organización Steve Simon, en declaraciones a la cadena CNN.

El responsable de la WTA (por sus siglas en inglés), organización principal que rige los torneos y el circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial, subrayó, sobre el caso de la tenista china, que "las mujeres deben ser respetadas y no censuradas".

La preocupación por la tenista china Peng crece a nivel internacional tras llevar dos semanas "desaparecida" después de acusar de abusos sexuales a un ex alto cargo de su país, a pesar de que la prensa estatal en Pekín ha difundido una carta atribuida a la deportista en la que asegura que está "bien".

Simon explicó en la entrevista que la WTA está dispuesta a perder su negocio en China, que representa "cientos de millones de dólares" si no explican de forma completa y adecuada cómo se encuentra Peng Shuai.

"Definitivamente estamos dispuestos a retirar nuestro negocio (de China) y lidiar con todas las complicaciones que ello conlleva", dijo Simon a la cadena de televisión internacional, y precisó que este suceso es más grave y más grande que el propio interés económico.

Will Ripley, el corresponsal de CNN en China, con sede en Hong Kong, denunció tras la emisión de la entrevista el bloqueo de la señal de la cadena de televisión por parte de las autoridades.

"China ha bloqueado ahora la señal de transmisión de CNN para evitar más informes sobre Peng", dijo el corresponsal, según informó su cadena.

Peng, que es una de las estrellas deportivas más reconocidas de China, no ha sido vista en público desde que acusó a Zhang Gaoli, quien fue vicepresidente entre 2012 y 2017, de obligarla a tener relaciones sexuales en su casa, según las capturas de pantalla de una publicación de redes sociales que fueron eliminadas.

Simon dijo que la WTA había estado conversando con la Asociación China de Tenis, que le había brindado garantías de que Peng se encontraba ilesa en Pekín. Sin embargo, los intentos de comunicarse directamente con la tenista no han tenido éxito.

"Nos hemos comunicado con ella a través de todos los números de teléfono y de direcciones de correo electrónico, e incluso hemos usado otras formas de contacto", añadió el responsable de la WTA.

"A pesar de las numerosas posibilidades que hay en el mundo digital para contactar con personas, hasta la fecha todavía no hemos podido obtener una respuesta" de la tenista, se quejó.

A principios de esta semana, los medios estatales chinos publicaron un correo electrónico, supuestamente escrito por Peng y enviado a Simon, negando las acusaciones y afirmando que se encontraba bien.

"No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien", dice la carta a Simon, que no dio credibilidad a que fuera Peng quien hubiese redactado esas líneas.

Simon enfatizó entonces que Peng había mostrado "mucho valor al denunciar" la agresión sexual y que tanto la WTA como el resto del mundo necesitan "pruebas comprobables" de que está a salvo.

El supuesto correo electrónico se publicó además solo en plataformas en inglés y los medios chinos nacionales no han informado de su contenido, a pesar de que Peng es un personaje muy conocido en China, asegura CNN.

El caso Peng se remonta al pasado 2 de noviembre, cuando la jugadora, de 35 años y número 189 del mundo, denunció la presunta violación de Zhang, de 75 años, a través de su perfil de la red social Weibo.

"Me llevaste a tu casa y me forzaste", aseguró Peng en su post, que se volatilizó unos veinte minutos después de su publicación.

En la entrada, Peng explicaba que sí mantuvo una relación extramarital con Zhang -según relata, la esposa del político lo sabía- pero que dejó de contactarla una vez comenzó a escalar puestos dentro del Partido Comunista de China (PCCh).

Hace tres años, relató la tenista, con Zhang ya jubilado, regresó a su vida y la invitó a su casa donde presuntamente la violó: "¿Por qué tenías que volver y forzarme a tener sexo contigo? Ese día yo no consentí", aseguró.

Desde que formuló la denuncia, la deportista se encuentra en paradero desconocido.