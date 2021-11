Jaime Peñafiel, una de cal y otra de arena para la Reina Letizia. "Ha mejorado bastante pero es excesiva"

18-11-2021 Jaime Peñafiel y su mujer, Carmen Alonso, en el Teatro Real POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Incombustible a sus 89 años, Jaime Peñafiel ha sido uno de los rostros conocidos que ha apoyado con su presencia la Gran Gala Anual en el Teatro Real. Inseparable de su mujer, Carmen Alonso, el periodista ha vuelto a hablar sin pelos en la lengua sobre la Reina Letizia, aunque lejos de sus 'despiadados' ataques en el pasado - de los que queda alguna reminiscencia - ahora admite el buen papel que está representando la asturiana como monarca, confesando que "ha mejorado bastante".



Tan sincero como nos tiene acostumbrados, Peñafiel ha opinado sobre el look de la Reina el pasado martes durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real al Presidente de Italia, donde Doña Letizia impactó con un elegante diseño de Armani y la impresionante tiara rusa. Algo que al periodista le pareció "excesivo". "Ya no se lleva, ya no se estila. Hay que ser más sencilla, a mí no me gustó pero bueno", ha apuntado, dejando claro que no es que "la reina no sea de mi agrado, es que yo critico lo que tengo que criticar, pero nada más".



Y demostrando su objetividad en lo que a la monarca se refiere, el cronista real ha admitido que Letizia "no lo está haciendo mal, está mejorando bastante". Una de cal y otra de arena, puesto que a continuación ha criticado los sutiles cambios físicos que ha lucido la Reina en sus últimas apariciones: "Se ha vuelto a retocar todo", ha asegurado escandalizado, tachando a la prensa española de "muy cortesana" y confesando que a él no le gusta "tanto piropo".



En su análisis sobre la Familia Real, Peñafiel confiesa que su deseo para estas navidades es que el Rey Juan Carlos regrese a España y sale en su defensa, asegurando que no es el culpable de las offshore vinculadas a la Reina Sofía y a la Infanta Elena porque "todo el mundo tomó dinero y se aprovechó de don Juan Carlos".



En cuanto a Don Felipe, el periodista cree que es "buena persona" pero que está "en manos de Pedro Sánchez, que no le deja ser él mismo"; y en cuanto a la Princesa Leonor, está encantado de que se haya ido a estudiar a Gales porque así "se se aleja de la disciplina de su madre que no la dejaba ni crecer ni evolucionar". Sin embargo, muy cauto, prefiere no pronunciarse sobre si la Princesa de Asturias será una buena reina: "Tiempo al tiempo. Hablar de Leonor como reina que es una niña de 15 años todavía* Su padre aún puede ser rey 20 años".



