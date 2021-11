Israel comenzará a vacunar a niños de entre 5 y 11 años el próximo día 23

EFE/EPA/MOHAMMED SABER/Archivo

Jerusalén, 19 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Naftali Benet, anunció hoy que los niños de entre cinco y once años podrán recibir la vacuna contra la covid-19 a partir del próximo día 23.

Esta decisión, anunciada a través de la cuenta oficial de Facebook del mandatario, llega pocos días después de la aprobación esta semana de la vacunación de este grupo etario por parte del Ministerio de Sanidad, que no había confirmado la fecha del inicio de la inoculación por la falta de certezas sobre la llegada de nuevas dosis.

Medios locales informaron hoy que finalmente Israel recibirá un cargamento con cientos de miles de dosis de la vacuna Pfizer el domingo, tras una demora imprevista la semana pasada.

Las dosis que se aplicarán a los niños tendrán un tamaño reducido y contendrán solo un tercio de la cantidad de las que se aplican para adultos.

"Sé que hay cierta sensibilidad en torno a este asunto. Hay muchas personas que temen vacunar a los niños y no son necesariamente 'anti-vacunas' o quienes creen en teorías conspirativas", expresó Benet, que enfatizó que toda la información científica sobre el avance de esta nueva campaña de vacunación será rápidamente puesta a disposición de la población.

"Estamos decididos a proteger a los ciudadanos de Israel de la pandemia y de sus consecuencias económicas", agregó.

A finales del año pasado, Israel inició un rápido proceso de vacunación con el que en pocos meses inoculó con dos dosis a gran parte de su población, de un total de 9,3 millones de habitantes.

Este verano, tras extenderse una cuarta ola de contagios atribuida a la variante Delta, el país fue el primero del mundo en comenzar a inocular con una tercera dosis de Pfizer a la población general.

Esta campaña también avanzó con velocidad y casi la mitad de la población ha recibido ya las tres inyecciones, un proceso que según las autoridades sanitarias israelíes ayudó a frenar la cuarta ola.