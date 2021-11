Isabel Rábago, expulsada de 'Secret Story'

19-11-2021 ISABEL RÁBAGO Y CRISTINA PORTA. MADRID, 19 (CHANCE) Luca, Cristina e Isabel Rábago, tres nominados que sabían que uno de ellos abandonaría hoy el concurso y lo cierto es que a pesar de todos los esfuerzos de los familiares, seres queridos y seguidores de la colaboradora de televisión, la periodista ha sido la elegida por el público como expulsada de 'Secret Story'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



