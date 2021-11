Isabel Coixet, premio Bocarte Plata: A mis personajes les define lo que comen

La cineasta Isabel Coixet recibe el Premio de Honor del Foodie Santander que se celebra estos días en el Palacio de la Magdalena. EFE/ROMÁN G. AGUILERA

Santander, 19 nov (EFE).- El evento gastronómico "Santander Foodie" ha arrancado este viernes con la entrega del Premio Bocarte de Plata a la cineasta Isabel Coixet, quien ha afirmado que a sus personajes "les define lo que comen o lo que no comen".

"La gastronomía me ha enseñado mucho", ha subrayado Coixet, tras recibir en el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra este premio, diseñado por el artista cántabro Okuda San Miguel, y que reconoce la relación de su ganador con la cocina y la divulgación de la gastronomía a través de su arte.

"Santander Foodie", que vuelve a celebrarse de forma presencial, reunirá hasta el domingo a reconocidos profesionales del sector bajo el impulso y la dirección del chef Jesús Sánchez, tres Estrellas Michelín.

Lo primero que ha hecho Coixet nada más recoger el premio ha sido valorar "el lugar maravilloso" que es el Cenador de Amós, situado en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), y el "amor al detalle, la renovación constante y la persecución de la excelencia" con el que lo dirige Jesús Sánchez.

Coixet ha reivindicado la importancia de la comida. "Muchas de mis películas los personajes se definen por lo que comen o lo que no comen", ha afirmado.

Ha puesto como ejemplo uno de sus filmes, en el que la protagonista está deprimida y come "manzana, pollo hervido y arroz". Para cambiar ese ánimo, se le presenta con unos macarrones con parmesano y sal de trufa: "vuelve a vivir de nuevo".

La cineasta ha recordado cómo un invierno, en la localidad cántabra de Ajo (Bareyo), comió un cocido montañés que le hizo "volver a vivir", lo mismo que cuando prueba un queso de Tresviso le hace sentirse "en paz con el mundo" o que "las anchoas te ponen de buen humor" y "la tensión se queda como tiene que estar".

"A mucha gente el mundo foodie le suena a primer mundo y se burla, pero no es así. De lo mejor de España es que en cualquier esquina hay una taberna que te sitúa en armonía con el mundo: de la tasca más humilde, a los grandes templos", ha apostillado.

Isabel Coixet ha cogido el testigo de los dos anteriores ganadores, David de Jorge "Robin Food" y Carlos Latre, de la mano de Jesús Sánchez, que antes de darle el premio ha valorado la carrera de la cineasta.

Sánchez ha señalado que conoció a Coixet en Barcelona, mientras ella rodaba precisamente la serie Foodie Lover, en cuyo quinto capítulo sale el chef del Cenador de Amós.

"Por cómo traslada su pasión por la gastronomía al séptimo arte, es más que merecedora de este premio", ha afirmado el chef.

También ha tenido palabras de elogio para Okuda, que está "muy vinculado al mundo foodie, y que representa esa persona inquieta que vive la calle y participa de la gastronomía".

En el acto han intervenido el consejero de Desarrollo Rural y Alimentación, Guillermo Blanco; la alcaldesa de Santander,Gema Igual; y el director general de la Industria Agroalimentaria, José Miguel Herrero, quien ha invitado a todos a ser "embajadores de los alimentos de España y a través de las redes sociales ensalzar los alimentos y explicar cómo elaborarlos y consumirlos".

El titular cántabro de Alimentación ha apostado por promocionar las excelencias de los productos de Cantabria y ha destacado que "el binomio entre la materia prima de grandísima calidad” que hay en la comunidad y "las manos expertas de los profesionalescántabros dan lugar a una gastronomía de altísimo nivel”.

La alcaldesa de Santander también ha valorado la calidad de los productos y de los cocineros cántabros y ha felicitado a Coixet, "un ejemplo de gastronomía y arte".

Al finalizar, todos ellos han compartido un cóctel en el hall real del Palacio de la Magdalena.