Infosalus.- Darias confirma que el 60% de los pacientes ingresados en UCI por coronavirus están sin vacunar

10-11-2021



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha admitido que en torno a un 60 por ciento de los pacientes ingresados en las UCI por coronavirus están sin vacunar, aunque "la distribución territorial no es exactamente igual", y hay en algunas comunidades en las que este dato "está por encima y en otras por debajo".



La ministra, que ha calificado este porcentaje de "importante", ha abogado por seguir vacunado, pero sobre todo por convencer a los que no lo han hecho hasta ahora, "que son un porcentaje muy pequeño". Y, por otro lado, seguir con las dosis adicionales a aquellos que las necesitan y con la cultura del cuidado, ya que "hay medidas que han venido para quedarse".



"Hay que recordar que las vacunas no son esterilizantes, nos dan una protección altísima", pero no impiden la infección de virus, ha señalado en una entrevista a TVE recogida por Europa Press, donde ha destacado que "estamos en un momento clave para cortar que el virus se siga propagando".



Respecto a la incidencia, que sigue subiendo y supera los 100 casos en España, Darias no se ha mostrado preocupada por esta tendencia. Sí considera que es una situación "importante" de la que "ocuparse", sin embargo "España tiene una situación diferente a hacer un año. La diferencia, el punto de inflexión, son las vacunas".



A juicio de Sanidad la incidencia acumulada es una referencia de cómo se está moviendo el virus pero existen otros indicadores que hay que tener en cuenta. "Dada la altísima cobertura vacunal, casi un 90 por ciento de personas, hay que dirigir la mirada hacia otros indicadores", ha señalado en referencia a la hospitalización que se encuentra por debajo del 2 por ciento, y las camas UCI en el 5 por ciento.



De cara al puente de diciembre y a las Navidades, Darias ha recordado que, además de continuar con la estrategia de vacunación, "que tan buenos resultados ha dado", se debe de seguir con la mascarilla. "Hay que seguir protegiéndonos, ahora hacemos más una vida más de interior por las temperaturas, pues hay que seguir con las mascarillas, así se lo ponemos difícil al virus para que se propague; hay que seguir con la distancia social y el lavado de manos", ha señalado.



Y ya que la mayoría de los brotes tienen que ver en estos momentos con los ámbitos sociales y familiares, "donde nos relajamos y estamos más tranquilos", ha recomendado "hacer vida normal" pero tomando precauciones.