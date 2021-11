Harris es primera mujer que asume presidencia temporal de EEUU

(Bloomberg) -- El viernes, el presidente Joe Biden le cedió brevemente el poder a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, mientras estaba bajo anestesia para ser sometido a una colonoscopia, lo que marca la primera vez que una mujer se desempeña oficialmente como líder interina.

Harris recibió el título de “presidenta interina” durante una hora y 25 minutos en virtud de la Sección 3 de la 25ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que fue ratificada en 1967. La cláusula solo se había invocado formalmente dos veces, cuando George W. Bush se sometió a colonoscopias.

Pero otra mujer asumió una vez el papel de presidenta interina: la esposa de Woodrow Wilson, Edith, dirigió funcionalmente el Poder Ejecutivo después de que su esposo sufriera un derrame cerebral en 1919.

Biden se sometió al procedimiento el viernes por la mañana, un día antes de cumplir 79 años.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, tuiteó que el presidente conversó con Harris a las 11:35 a.m. y retomó sus facultades en ese momento.

Si bien los asuntos médicos presidenciales siempre llaman la atención, Biden es la persona de mayor edad en ser elegida para la presidencia, con 77 años en 2020, lo que llevó a un escrutinio aún mayor en torno a su salud. Su última evaluación médica, dada a conocer por su campaña presidencial en diciembre de 2019, lo describía como “un hombre sano y vigoroso de 77 años, que está en condiciones de desempeñar con éxito las funciones de la presidencia, incluidos aquellas como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.

Previamente, Psaki dijo que el examen del viernes se llevaría a cabo en el Centro Médico Nacional Walter Reed cerca de Washington y prometió más información a medida que avanza el día.

El informe de Biden de 2019, firmado por su médico, Kevin O’Connor, que ahora es el médico oficial del presidente, mencionaba un ritmo cardíaco “irregularmente irregular”, altos niveles de grasa en la sangre, reflujo ácido y alergias estacionales. En ese momento, le prescribió tres medicamentos con receta —Eliquis y Crestor para sus problemas cardíacos y sanguíneos y Dymista para las alergias— y dos medicamentos de venta libre —Nexium para el reflujo ácido y Allegra para las alergias—.

Desde entonces, los funcionarios han reportado solo un problema de salud importante para Biden, dos fracturas de pie que ocurrieron unas semanas después de su elección. Biden dijo que las lesiones se produjeron al resbalarse en una alfombra mientras jugaba con su perro Major.

