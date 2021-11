Fútbol.- Vicente Moreno: "Estamos acostumbrados a sobrevivir para intentar ganar"

"No sabemos exactamente qué Barça será el de Xavi, pero, por sus ideas, lo podemos prever", apuntó el técnico del Espanyol la víspera del derbi



BARCELONA, 19 (EUROPOA PRESS)



El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, afirmó que confía en tener opciones de ganar este sábado en el Camp Nou contra el FC Barcelona en el estreno de Xavi Hernández en el banquillo culé, y que están "acostumbrados a sobrevivir" para intentar dar la sorpresa en el derbi catalán.



"¿Ahora o nunca? No es algo que me plantee. Nosotros nos preocupamos por el estado de nuestros jugadores y hacer las cosas bien para ganar. El momento no se elige. Ganar en ese campo siempre es difícil. Tendremos que hacer las cosas rozando la excelencia para ganar. El único equipo que ha ganado es el Real Madrid. Espero un partido complicado", manifestó en rueda de prensa.



Sobre que se hable más del estreno de Hernández que del rival, Vicente Moreno dijo que es algo a lo que resta importancia. "Hemos preparado la semana de la mejor forma posible. Es un derbi, nuestra gente desea que ganemos. Esa ilusión la hemos percibido", manifestó el técnico blanquiazul, que tendrá la baja segura del lateral Óscar Gil y "algunos dudosos".



Consideró que el triunfo contra el Real Madrid "no tiene nada que ver" con el partido de este sábado en el Camp Nou. "Ni el rival ni el escenario. El partido de mañana lo ganaremos si hacemos las cosas bien mañana. Tenemos que dar la mejor versión. Siempre que juegas tienes la opción de ganar. Vamos a intentar que el partido nos dé opciones sabiendo lo que es jugar en ese campo", comentó.



Sobre el 'nuevo' Barça de Xavi, dijo que no sabe "exactamente" cómo será, aunque sí lo puede intuir por su trayectoria en el Al Sadd. "A nivel personal le deseo lo mejor a partir de pasado mañana. Podemos prever lo que nos podemos encontrar por lo que son sus ideas, pero nos vamos a guardar qué partidos intuimos que se va a dar", indicó.



"Puedes pensar que las señas de identidad del Barça las buscarán. Habrá que saber aprovechar las opciones que nos dejen. Tenemos que tener capacidad de sufrir para intentar ganar, pero estamos acostumbrados a sobrevivir para ganar", añadió.



Con la idea de ganar, el Espanyol respeta a un rival en crisis, pero con una plantilla llena de talento. "Hay un rival enfrente y, a veces, por mucho que quieras el fútbol se da mucho más cerca de una portería. Se trata de intentar reducir todo lo que pase. Es un equipo que te obliga a sufrir, pero habrá momentos de hacer daño", analizó.



La motivación es, según él, ganar el partido para la alegría de la hinchada perica y porque el equipo sumaría 20 puntos. "No hay más allá. Los jugadores de la casa son un valor añadido que sienten el escudo y tienen los valores del Espanyol, de superar situaciones difíciles y competir. Los que venimos de fuera sabemos lo que es, pero los que tenemos en el vestuario te acaban de poner al día", señaló.



Si hubieran logrado los mismos resultados a domicilio que en el RCDE Stadium de Cornellá, el Espanyol "estaría líder". "Y eso no es nada fácil. Se trata de tener la continuidad en el juego que tenemos en casa. Vamos con una idea exactamente igual, pero hay un rival que quiere lo mismo que tú. Si mejoramos esos registros estaremos hablando de palabras mayores", comparó.



Por otro lado, sobre el internacional Raúl de Tomás, Moreno subrayó que tiene que ser "muy motivante" para cualquier jugador ser internacional. "Creo que tuvo muy buenas actuaciones en los dos partidos aunque le faltara el gol. Esperamos que le ayude tener esa motivación de querer seguir en la selección y para eso debe rendir en el Espanyol. Esa ilusión que le haga seguir en la línea que está y cuando él está bien tenemos un potencial mayor", sentenció.