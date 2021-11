Fútbol.- Un juzgado de Majadahonda desestima la demanda por daños y perjuicios de Mediapro contra la RFEF

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Majadahonda ha desestimado la demanda de Mediapro contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que el grupo audiovisual reclamaba daños y perjuicios, más intereses y costas, por no poder programar partidos fuera de sábados y domingos.



Según la sentencia, Mediapro reclamaba al organismo federativo 169.055 euros en concepto de indemnización por su negativa a programar partidos los viernes; sin embargo, el juez determina que "no puede considerarse" que la RFEF haya actuado "de manera ilícita".



En este sentido, el magistrado recuerda que desde 2010 al 31 de junio de 2019 se celebraron partidos de LaLiga los viernes anteriores y los lunes posteriores al grueso de la jornada de sábado y domingo "porque se pactó la autorización de la RFEF en los Convenios de coordinación suscritos por LaLiga y la RFEF".



A partir de julio de 2019, la patronal y el organismo federativo "no llegaron a un acuerdo sobre este punto". "La demandante pecó de poco cautelosa al dar por hecho que el Anexo II del Convenio de Coordinación anterior al de 2019 se prorrogaría, sin que eso finalmente fuera así. En corolario de lo anterior, valorando la prueba aportada a autos y practicada en juicio, y atendiendo a los principios fundamentales que rigen la carga de la prueba, quien juzga no aprecia ilicitud en acto alguno realizado por la demandada", señala.



La sentencia, sin embargo, no se pronuncia respecto a la competencia de programar partidos los viernes y los lunes. "No corresponde a quien resuelve determinar la competencia de la fijación de los días de competición no oficial, es decir, la disputa entre LaLiga y la RFEF es una cuestión administrativa, en un aspecto, y mercantil en cuanto a la defensa de la competencia, en otro; de hecho, sobre estas cuestiones existen, y así constan en el procedimiento, resoluciones judiciales contradictorias y un recurso de casación ya interpuesto", indica.



En octubre de 2020, el Consejo Superior de Deportes (CSD) dictaminó una resolución por la que autorizaba a LaLiga a programar partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank los viernes y los lunes, en este último caso con varios condicionantes. En junio de este año, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de LaLiga para la disputa de partidos los lunes y los viernes.