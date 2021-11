Fútbol.- Robert Moreno: "Nos centramos en los partidos que el Madrid pincha"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Robert Moreno, valoró que antes del parón les quedaron buenas sensaciones pero los resultados no acompañan, como suele suceder ante el Real Madrid, aunque de cara al cruce con los blancos en la jornada 14 de LaLiga Santander, se centran más en los duelos que "pincha" su duro rival.



"Creo que todos nos marchamos del campo del Espanyol con la sensación de haber hecho bien las cosas. Generamos ocasiones y nos hicieron pocas, la cuestión es tener o no acierto", dijo sobre la última actuación, con derrota, antes del parón.



Dos semanas después, el Granada necesita recuperar cuanto antes la dinámica de sumar que tenían, aunque el rival sea de máxima exigencia. "Las estadísticas de resultados no son las que más me gustan, porque están para romperse. En este tipo de partidos, lo normal es que el Real Madrid haya ganado más", afirmó.



"Nos centramos en irnos a la excepción, a los encuentros que el Madrid pincha a lo largo del año. A priori antes de un partido creo que podemos ganar a todos los rivales, así hemos preparado la semana pensando en encontrar las pocas debilidades que tienen", dijo.



"Espero que podamos el domingo disfrutar de un gran partido de fútbol y tratar de sacar un buen resultado para nosotros. Lo que me interesa es que la gente apoye al equipo y, a partir de ahí, que los jugadores lo hagan muy bien. Ojalá puedan celebrar un resultado positivo", antes de un duelo especial en Los Cármenes.