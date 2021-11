Fútbol.- Luis Rubiales: "Echo de menos el ir todos juntos con España"

19-11-2021 El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en un acto en Barcelona organizado por la FCF. "Tenemos seleccionador hasta Catar, después nos sentaremos y si hay acuerdo, contentos y, si no, también" Carga de nuevo contra la "poca ética" del acuerdo entre LaLiga y CVC DEPORTES



BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que "echa de menos" que haya unidad en torno a apoyar a la selección española y el conseguir remar "todos juntos" a favor de un equipo nacional al que augura un gran futuro con una generación de jóvenes que valora mucho.



"Las críticas son buenas, sobre todo cuando buscan ayudar y hay que cogerlas siempre. En un puesto público hay que asumir que habrá críticas, pero sí que echamos algo de menos el ir todos juntos", aseguró a los medios en Barcelona, antes de asistir al 9º Día del Entrenador de la FCF.



Rubiales aseguró que es momento de ir "todos juntos". "Estamos a un año de Mundial y cuando la selección ha conseguido algo ha sido con un sello parecido a la actual, con buen juego y jugadores que dominan los partidos de cabo a rabo. Esto es de todos y todos tenemos que sumar", apeló.



Sí reconoció que el equipo debe mejorar en ciertas cosas, pero destacó lo positivo del juego de España y que ya se haya logrado la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. "Tendremos que mejorar cosas, pero hay selecciones que todavía no están clasificados y que les gustaría estar en nuestra posición. Vamos a ser cabezas de serie en el Mundial, tenemos todas las opciones para seguir mejorando, humildemente, en un momento muy difícil", aportó.



"Hay cambio generacional, tenemos unos jugadores que junto a unos cinco veteranos son muy jóvenes y todo esto no se puede hacer en un día, pero paso a paso vamos a crear una magnífica selección. Tenemos el mejor seleccionador que se puede tener y hay motivos para estar felices", reiteró el dirigente.



En este sentido, Rubiales calificó a Gavi de "pedazo de futbolista". "Tiene calidad y valentía, arrojo y veteranía. Nos sorprende que un chaval de 17 años haga las cosas que hace y pelee como pelea. Se lo merece, pero quiero destacar también a otros jóvenes que han tirado la puerta abajo junto a otros veteranos. Somos un equipo con un ambiente fantástico", destacó.



Preguntado por la renovación del seleccionador, Luis Enrique Martínez, volvió a insistir en que hablarán de ello después del Mundial. "Lo hemos hablado con Luis Enrique y José Francisco Molina, y yo mismo, y hemos llegado al acuerdo de que después del Mundial nos sentaremos a hablar. Es tema ya zanjado, no debe haber más debate", señaló.



"Tenemos seleccionador hasta Catar y después nos sentaremos y hablaremos. ¿Que hay acuerdo? Contentos. Y si no, también. Estamos muy agradecidos con Luis Enrique. Que siga depende de muchos factores, de que estemos a gusto, básicamente, y de que Luis Enrique y Molina encuentren esa sintonía para seguir. Hablar ahora de eso es distorsionarlo porque ya tenemos un acuerdo para hablar una vez que pase el Mundial", manifestó.



Además, el presidente de la RFEF aprovechó su estancia en Barcelona para desearle lo mejor al nuevo técnico blaugrana, Xavi Hernández. "Le conozco mucho, son muchos años de relación. Se ha preparado bien, viene a uno de los clubes más importantes del mundo y le deseo suerte. Tiene mucha sabiduría y lo hará muy bien, le deseamos lo mejor", apuntó.



En cuanto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, y el acuerdo de la competición con CVC que calificó en su día de "bochorno", volvió a cargar contra el dirigente de LaLiga. "Si alguien tiene que recurrir al 10-11 por ciento de sus derechos de imagen durante 50 años para recibir un crédito que tiene que devolver, y perder ese porcentaje, pues 40 millones te pueden salir por 400 ó 500; es un mal acuerdo", repitió.



"Se ha aprovechado de la desesperación económica y la coyuntura para vaciar de contenido a los clubes en beneficio de un fondo de inversión y creando un órgano en el que el presidente actual (Tebas) se garantiza los próximos siete años y de manera ejecutiva, parece ser que con retribución. Nos parece un asunto con poca ética. No quiero buscar más enfrentamientos, pero no podemos amparar esto cuando hubiera sido más fácil pedir un crédito", argumentó.



Rubiales cree que con esta medida "los clubes habrían tenido que pagar mucho menos". "Tengo claro que con un crédito se hubiera zanjado esto, y desde luego el fútbol español no puede retroceder buscando acuerdos donde el interés no ampara a lo general. Hay otras cuestiones que se me escapan porque aquí 2+2 no son 4", concluyó.