Feministas: Aplazar la despenalización del aborto en Colombia es una condena

Fotografía cedida hoy, por Mónica Cotez del Movimiento Causa Justa que muestra a Laura Gil (i), Mariana Ardila (2i), Ana Cristina Gonzalez (c) Aura Cuasapud (2d) y Cristina Rosero (d) voceras del movimiento mientras hablan durante una conferencia de prensa en Bogotá (Colombia). EFE/ Mónica Cótez del Movimiento Causa

Bogotá, 19 nov (EFE).- Las organizaciones feministas que presentaron la demanda ante la Corte Constitucional de Colombia para pedir que se saque el delito del aborto del Código Penal aseguraron que la decisión de ese tribunal de alargar la decisión "es una condena para las mujeres y niñas" en el país.

"Cada día que pasa sin eliminar el delito del aborto del Código Penal es una condena para las mujeres y niñas en Colombia", aseguró en una rueda de prensa la abogada de Women's Link, Mariana Ardila, leyendo un comunicado de Causa Justa, que presentó una de las demandas, al comentar el aplazamiento de la decisión que tenía que tomar la Corte.

La Corte Constitucional suspendió este jueves los términos de vencimiento del debate del aborto, que obligaban a los magistrados a tomar una decisión a más tardar este viernes.

El problema, de carácter formal, surgió tras la petición de uno de los magistrados, Alejandro Linares, de declararse impedido para la votación, después de dar declaraciones a un medio de comunicación sobre el caso, que cree que le podrían dañar su imagen de imparcialidad.

"TRISTE Y LAMENTABLE"

La Sala Plena del Constitucional debatía el jueves sobre el aborto, pero al final votaron simplemente sobre el asunto del magistrado Linares, en una votación que quedó empatada y que obliga a un conjuez ajeno a los nueve magistrados a que desempate esa decisión y una vez así poder votar el asunto de fondo, el del aborto.

"No deja de ser triste y lamentable es que esto haya sucedido a un día de la decisión que esperábamos", alegó la médica y fundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera de Causa Justa, Ana Cristina González, quien añadió que "son y serán las mujeres más vulnerables las que enfrentarán esta decisión".

Justamente la desigualdad de acceso para las mujeres rurales o las menores de edad son una de las razones de peso que Causa Justa dio a la Corte para considerar inconstitucional el delito del aborto, que califican de "ineficaz, contraproducente e injusto".

Sin embargo, esta plataforma, que agrupa a casi un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos, cree que esto es solo "un avatar" y que ya ha habido y han sorteado muchos otros porque su propuesta ha "tenido más de 10 solicitudes de nulidad y recusación", pero sin embargo la conversación sobre la despenalización ha seguido.

Las mujeres consideran que el impedimento de Linares, que se suponía que era uno de los cinco magistrados que iba a votar a favor de la despenalización, "no cuenta con ninguna base jurídica", y en otras ocasiones donde magistrados han dado entrevistas a medios la Corte ha aceptado estos impedimentos así que consideran que su "imparcialidad no está comprometida".

LO QUE VIENE AHORA

"Es muy importante que el país entienda que este impedimento no tiene nada que ver con el contenido de la demanda ni con el contenido de la decisión o el fallo que debe emitir la Corte Constitucional", pidieron las organizaciones.

Ahora la Corte tiene que designar este conjuez, que decidirá si Linares puede seguir en el proceso y si es así, el debate seguiría adelante en una fecha aún indeterminada.

Sin embargo, si se declara a Linares impedido, entonces la votación sobre la despenalización es muy probable que quede en empate y habría que designar una nueva persona que rompa la paridad, lo que alargaría el proceso.

"Háganlo rápido por favor, llevamos más de un año esperando esta decisión y las consecuencias de no hacerlo cada día y cada minuto son terribles para las niñas y las mujeres", pidió González.

El aborto, que solo está permitido en Colombia para tres causales -violación, riesgo para la vida de la madre o malformación del feto- es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400.000 que se realizan al año en el país, menos del 10 % son llevados a cabo en instituciones sanitarias con los controles debidos.

Cerca de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones en el aborto, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la situación en Colombia.