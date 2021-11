Fed podría tener que discutir reducción más rápida de estímulo

(Bloomberg) -- Es posible que la Reserva Federal deba considerar acelerar la reducción de su programa de compra de bonos en medio de un fuerte crecimiento económico y un aumento de la inflación, dijeron el viernes dos miembros del directorio del banco central.

“Examinaré de cerca los datos que obtengamos entre ahora y la reunión de diciembre” de política monetaria, dijo el vicepresidente de la Fed Richard Clarida. “Bien puede ser apropiado en esa reunión tener una discusión sobre cómo aumentar el ritmo al que estamos reduciendo” nuestras compras de activos.

Sus comentarios se produjeron poco después de los comentarios del gobernador de la Fed Christopher Waller acerca de que el banco central de Estados Unidos pueda tener que acelerar la reducción de sus compras de activos y un modificar las tasas de interés cercanas a cero a la luz del aumento de la inflación.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que comenzaría a desacelerar sus compras de activos mensuales de US$120.000 millones a un ritmo que lo encamina a finalizar el proceso a mediados de 2022. Pero se dejó la opción de alterar el ritmo del retiro del estímulo en respuesta a las cambiantes condiciones económicas. El FOMC se reunirá el 14 y 15 de diciembre.

Clarida dijo en una conferencia del Banco de la Reserva Federal de San Francisco que la economía de EE.UU. está en una “posición muy fuerte”.

“Existe un riesgo alcista para la inflación”, dijo Clarida, cuyo mandato en el directorio de la Fed expira el 31 de enero.

Waller dijo en un evento patrocinado por el Centro para la Estabilidad Financiera en Nueva York que la rápida mejora en el mercado laboral y el deterioro de los datos de inflación “me han empujado a favorecer un ritmo más rápido de reducción del estímulo y una eliminación más rápida de las condiciones acomodaticias en 2022”.

“Creo que es posible que la política deba girar hacia una reducción más rápida del estímulo en función de los datos entrantes que estaré monitoreando”, agregó.

Nota Original:

Fed May Need to Discuss Faster Taper of Bond Buys, Officials Say

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.