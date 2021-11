Evo Morales saluda la decisión "digna" de Nicaragua de dejar la OEA

Imagen de archivo del expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/ José Méndez

La Paz, 19 nov (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales saludó este viernes la decisión "soberana y digna" de Nicaragua de dejar la Organización de Estados Americanos (OEA) que a juicio del exmandatario es un instrumento del "imperialismo".

"Saludamos la determinación soberana y digna del pueblo hermano de #Nicaragua que decidió dejar la #OEA, que con el golpista @Almagro_OEA2015 (Luis Almagro) se ha convertido en instrumento del intervencionismo, racismo, fascismo e imperialismo de #EEUU en América Latina", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El exmandatario acotó que Bolivia fue "víctima" de "la injerencia de Almagro" que, en su opinión, "usó la OEA para justificar el golpe" de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez que "saqueó al Estado y causó 38 muertes, centenares de heridos, detenidos y perseguidos".

"La OEA, lejos de promover justicia y solidaridad, provoca crisis e inseguridad", finalizó Morales.

El Gobierno de Nicaragua denunció la Carta de la OEA y anunció su salida de ese organismo, después de que descalificara las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega para un quinto mandato.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que por instrucción del presidente Ortega envió una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denuncian la Carta de ese organismo continental, con la que, ratificó, "nos estamos desligando de la OEA".

En el documento, Nicaragua acusó a la OEA de incumplir, desconocer irresponsablemente y trasgredir su propia Carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas.

La decisión de Nicaragua se produce luego de que la 51 Asamblea General de la OEA, en una resolución aprobada el pasado viernes, considerara que las elecciones generales que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".

Ortega, de 76 años, que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en unos comicios que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.

Además de la OEA, la Unión Europea y una parte del resto de la comunidad internacional, rechazaron las elecciones de Nicaragua; por otro lado, países como Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Rusia, Siria y Venezuela felicitaron a Ortega.

Tanto Morales como el Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, son muy críticos con el actuar de Almagro tras un informe de la OEA sobre las elecciones anuladas de 2019 en el país.