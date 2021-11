Estados Unidos.- C. Tangana se hace con tres Grammy Latinos en una gala que encumbra a Camilo y Yotuel

Rubén Blades es galardonado con el premio a la Persona del Año y el de Mejor Disco



El hotel casino MGM de Las Vengas, en Estados Unidos, ha sido el escenario de la XXII entrega de los Premios Grammy Latinos, que se ha saldado con tres galardones para el español C. Tangana, ha confirmado a Camilo como uno de los artistas del momento y a Yotuel como el autor de la melodía del año.



La gala ha contado con la actuación del propio C. Tangana, que se ha subido al mismo escenario que Gloria Estefan, Ozuna, Rubén Blades, Christina Aguilera o Bad Bunny, encargado de cerrar esta edición.



Así, el español ha recibido el premio a Mejor Canción Alternativa por 'Nominao' y el de Mejor Canción Pop/Rock por 'Hong Kong' --temas en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro, respectivamente--; además, el productor Alizz se ha hecho con el galardón a la Mejor Mezcla por el disco 'El Madrileño'.



Por su parte, el colombiano Camilo ha subido al escenario en cuatro ocasiones para recibir las estatuillas por el Mejor Album Vocal Pop, por 'Mis Manos'; Mejor Fusión o Interpretación Urbana, por el remix de 'Tattoo' con Rauw Alejandro; por la Mejor Canción Tropical, que ha sido para 'Dios así lo quiso'; y por la Mejor Canción Pop, con 'Vida de Rico'.



De igual modo, Yotuel ha recibido el galardón a la Mejor Canción Urbana por 'Patria y Vida' --en colaboración con Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky--, y que también le ha servido al cantante cubano para recoger la estatuilla a Mejor Canción del Año.



Otro de los grandes nombres de la noche ha sido el cantautor panameño Rubén Blades, a quien la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación ha reconocido como la Persona del Año 2021.



Además, se ha hecho con el galardón al Álbum del Año por 'Salswing!', una combinación de salsa y jazz en colaboración con la orquesta de Roberto Delgado, quienes también han trabajado con Blades en 'Salsa Plus!', que ha logrado el premio a Mejor Álbum de Salsa.



RESTO DE GANADORES DE LA NOCHE



Grabación del Año: 'Talvez', de Caetano Veloso y Tom Veloso.



Mejor Nuevo Artista: Juliana Velásquez.



Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: 'Prive', de Juan Luis Guerra.



Mejor Interpretación Reggaeton: 'Bichota', de Karol G.



Mejor Álbum de Música Urbana: 'El Último Tour del Mundo', de Bad Bunny.



Mejor Canción de Rap/Hip Hop: 'Booker T', de Bad Bunny.



Mejor Álbum de Rock: 'El Pozo Brillante', de Vicentico.



Mejor Canción de Rock: 'Ahora 1', de Vicentico.



Mejor Álbum Pop/Rock: 'Origen', de Juanes.



Mejor Álbum de Música Alternativa: 'Calambre', de Nathy Peluso.



Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: 'Las Locuras Mías', de Silvestre Dangond.



Mejor Álbum de Merengue o Bachata: 'Es Merengue ¿Algún Problema?' de Sergio Vargas.



Mejor Álbum Tropical Tradicional: 'Cha Cha Cha: Homenaje A Lo Tradición', de Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón.



Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: 'Brazil305', de Gloria Estefan.



Mejor Canción Tropical: 'Dios Así lo Quiso', de Juan Luis Guerra.



Mejor Álbum Cantautor: 'Seis', de Mon Laferte.



Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: 'A Mis 80's', de Vicente Fernández.



Mejor Álbum de Música de Banda: 'Nos Divertimos Logrando lo Imposible', de Grupo Firme.