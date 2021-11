El Salvador.- El Salvador deroga el decreto que prohibía las aglomeraciones que no fueran culturales o deportivas

09-02-2020 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a la Asamblea Legislativa POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE EL SALVADOR



La Asamblea de El Salvador ha derogado el decreto 188, aprobado en octubre, por el que quedaban prohibidas las concentraciones masivas de personas no vacunadas, con excepción de las actividades artísticas, culturales y deportivas.



Cuando esta medida fue aprobada, las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña la consideraron como una vía a través de la cual el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, intentaba prohibir las protestas contra su gestión.



Aunque la norma apuntaba al contexto sanitario y establecía que no se podían dar "concentraciones masivas, sin distanciamiento social" en las que participasen personas sin la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, la realidad es que fue aprobada en el marco de una serie de marchas contra Bukele.



Sin embargo, desde el partido oficialista Nuevas Ideas, el diputado Edwin Serpas ha defendido que el objeto del decreto era el de "salvaguardar la vida de los salvadoreños", especialmente a aquellos "que no se habían vacunado", recoge diario local 'El Mundo'.



"Vimos en redes sociales, en los diferentes canales de televisión, aglomeraciones y manifestaciones, y andaban personas en estos grupos etarios y personas también con enfermedades crónicas, esto lo vimos, sin ninguna medida de bioseguridad", ha añadido.



Asimismo, Serpas ha denunciado que el objetivo de estas marchas era el de "incrementar los casos de la COVID-19" para tratar de "hacer ver mal" el Gobierno de Bukele.



Finalmente, pese a que la situación de contagios en El Salvador parece ser estable, uno de los motivos de la derogación del decreto, el diputado de Nuevas Ideas ha pedido a la población que "no se relaje" y continúe "con las medidas de bioseguridad".