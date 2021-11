El Gobierno venezolano apoya la salida de Nicaragua de la OEA

Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), junto a la vicepresidenta de Nicaragua, su esposa Rosario Murillo (i). EFE/Jorge Torres

Caracas, 19 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela apoyó este viernes la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), una decisión que consideró como "legítima" y "necesaria", según indicó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.

"La salida de Nicaragua de OEA es legítima y también necesaria de cara a la defensa de su soberanía y autodeterminación. El papel injerencista del organismo mostró su peor faceta en el asedio contra Venezuela y el golpe en Bolivia. ¿Se precipita el final de la OEA? Sí", dijo Ñáñez en su cuenta de Twitter.

El funcionario recordó en ese mensaje la posición que tuvo la OEA cuando apoyó la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019, razón por la que el Gobierno de Nicolás Maduro se retiró del organismo.

El Gobierno de Nicaragua denunció la Carta de la OEA y anunció su salida de ese organismo, después de que descalificara las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega para un quinto mandato.

"Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA", señaló el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en Managua.

Moncada dijo que, por instrucción del presidente Ortega, envió una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denuncian la Carta de ese organismo continental, con la que, ratificó, "nos estamos desligando de la OEA".

En el documento, Managua acusó a la OEA de incumplir, desconocer irresponsablemente y trasgredir su propia Carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas.

La decisión de Nicaragua se produce luego de que la 51 Asamblea General de la OEA, en una resolución aprobada el pasado viernes, considerara que las elecciones generales que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".