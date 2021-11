El entrenador de Bragantino aguardará hasta el final por Eric Ramírez

El entrenador Mauricio Barbieri de Bragantino participa en una rueda de prensa hoy, en Montevideo (Uruguay). Bragantino enfrentará a Atlético Paranaense en la final de la Copa Sudamericana. EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 19 nov (EFE).- El entrenador del Bragantino brasileño, Maurício Barbieri, aseguró este viernes que aguardará el tiempo que pueda por la recuperación del centrocampista Eric Ramires para definir cuál será el once titular que escogerá para disputar la final de la Copa Sudamericana.

"Voy a esperar hasta cuando sea posible, hasta el último momento", dijo el director técnico durante una conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo, que durante esta jornada fue reconocido por su escuadra 24 horas antes de la disputa del encuentro.

De acuerdo con esto, agregó que en caso de que el número 16 no pueda jugar, su cuerpo técnico ya evaluó algunas opciones con el objetivo de presentar "la mejor alineación posible".

"Estoy seguro de que cualquiera sea la elección, el equipo estará preparado, entrenado y organizado para una gran final", añadió el entrenador, quien se presentó en la conferencia de prensa junto al futbolista Léo Ortiz.

Por otra parte, Barbieri aseguró que estuvo dialogando con sus futbolistas y explicó que la final "genera muchísima ansiedad".

Añadió que su equipo tuvo "una campaña maravillosa" en la Sudamericana, pero remarcó que si estuviesen satisfechos con lo conseguido hasta ahora no hubiesen salido de Bragança Paulista para volar a Montevideo.

"A partir del momento en que hemos llegado aquí es para buscar el título. Queremos ser un equipo fiel a nuestra identidad. Eso es lo que nos trajo hasta aquí, tratando de ser competitivos, luchando desde el primero hasta el último minuto del juego. Me parece que es de esa manera que podemos ganar una final", aseveró.

Finalmente, Barbieri habló sobre la relevancia de esta final, que explicó que será importante para él, para el club, para el equipo, para todos los jugadores y especialmente para la ciudad.

"Estoy seguro de que la ciudad está ansiosa por este momento desde hace mucho tiempo, así que estamos muy felices y motivados por la posibilidad de representarla", puntualizó.

Este sábado, el Red Bull Bragantino se enfrentará al Athletico Paranaense en el Estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Sudamericana 2021. El partido comenzará a las 17.00 horas (20.00 GMT).