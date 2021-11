EE.UU. lamenta que Cuba "silenciara las voces" de los periodistas de Efe

Imagen del encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca, Juan González. EFE/EPA/WILL OLIVER

Washington, 19 nov (EFE).- La Casa Blanca lamentó este viernes que Cuba haya sentido la necesidad de "silenciar las voces de periodistas objetivos" de la Agencia Efe en la isla, y atribuyó esa decisión a que el Gobierno cubano "no quiere que el mundo vea lo que está pasando" en el país.

En una entrevista con Efe, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca, Juan González, se refirió a la retirada, el sábado pasado, de las credenciales de prensa de cinco periodistas de Efe en La Habana, de las que hasta ahora solo ha restituido dos.

"Cuando un Gobierno, o un régimen en este contexto, necesita silenciar las voces, especialmente de periodistas objetivos, es porque no quieren que el mundo vea lo que está pasando o porque les da pena (vergüenza) y saben que lo están haciendo está mal", afirmó González.

El funcionario, que es el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que Cuba debería respetar "derechos universales fundamentales", y aceptar que los periodistas "tienen el derecho" de trabajar incluso si a los Gobiernos no les "gusta" lo que dicen.

"Cuba ha firmado acuerdos en las Naciones Unidas que requieren que ellos dejen la expresión libre de opiniones, no detengan a individuos sin causa y que permitan que los periodistas hagan su trabajo", subrayó.

González opinó que la reacción de Cuba a las protestas del pasado 11 de julio demostró que "el régimen responde a cualquier manifestante pacífico con violencia, con sentencias draconianas; y eso refleja una falta de respeto por el pueblo".

El asesor de Biden no quiso "especular" sobre si podrá volver a Cuba el disidente Yunior García, uno de los promotores de la marcha cívica del pasado 15 de noviembre que pedía un cambio político en el país, y que se encuentra en España con un visado de corta duración después de que el Gobierno español facilitara su salida de la isla.

Pero opinó que el caso de García demuestra que hay "una conversación que está creciendo en Cuba sobre el futuro del país".

"Y es obvio que aquí, después de 62 años, el comunismo no le ha brindado el beneficio al pueblo cubano que podría (haber tenido) si los mismos cubanos pudieran ser los que determinen su futuro", añadió González.

Las autoridades cubanas comunicaron este miércoles al Gobierno español la restitución de otras dos credenciales a los periodistas del equipo de la Agencia Efe en La Habana, de las cinco retiradas, tras haber devuelto dos acreditaciones el pasado domingo, según informaron fuentes diplomáticas españolas.

La restitución de estas credenciales irá acompañada por la autorización de otorgar el visado de periodista al nuevo delegado de Efe en Cuba, Juan Palop, designado por la agencia a finales de julio pasado, agregaron las fuentes, que han precisado que las autoridades cubanas harán efectivas estas decisiones "a partir del 28 de noviembre". EFE

NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.