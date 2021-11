EEUU.- La jefa de prensa de la vicepresidenta Harris abandona la Casa Blanca

Fuentes de CNN señalan una tumultuosa estrategia de comunicación entre Biden y la número dos del Ejecutivo



Ashley Etienne, jefa de prensa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dejará su cargo en diciembre tras protagonizar varios desencuentros, según fuentes cercanas a la situación a la cadena CNN, con altos responsables de la Casa Blanca en medio del difícil aterrizaje de Harris, excandidata a la Presidencia, como segunda del Ejecutivo.



Oficialmente, Etienne abandona el cargo "en busca de otras oportunidades", según confirmaron en un primer momento fuentes del magacín 'Vanity Fair' y ratificaron responsables de la administración bajo el anonimato a la CNN. "Ashley es una mujer enormemente valorada que ha trabajado sin descanso para alcanzar los objetivos de esta administración", añaden.



Sin embargo, a principios de esta semana la misma cadena CNN informaba de la frustración reinante entre el círculo de asesores de la vicepresidenta, que ahora se ve como "marginada" y "maniatada" dentro de la administración. Otra fuente apunta que Etienne "no encajaba bien" dentro de la plantilla de la vicepresidenta por su "inactividad" y su incapacidad para aclarar los mensajes de Harris.



Simpatizantes de Harris lamentan que a la vicepresidenta no se le están dando oportunidades para exhibir un liderazgo necesario de cara a su posible candidatura a la Casa Blanca por el Partido Demócrata si el presidente, Joe Biden, decide no presentarse a un segundo mandato. Su lentitud a la hora de avanzar en sus iniciativas asignadas (como la expansión del derecho a voto) se debe, añaden, a la falta de respaldo del presidente.



La Casa Blanca respondió a estas informaciones describiendo a Harris como una aliada "esencial" del presidente, Joe Biden, al tratarse de la persona que "necesita" el mandatario para gobernar el país.



En un intento de reconducir la situación y revalorizar su cargo, Harris contrató en septiembre a dos expertos en comunicación de crisis -- Lorraine Voles y Adam Frankel, que trabajaron a las órdenes de Hillary Clinton y Barack Obama -- mientras ha circulado por los platós de TV con un mensaje de unidad.



"No tengo la sensación de que me estén infrautilizando", declaró Harris en comentarios a la cadena ABC en la que resaltó la colaboración desarrollada con Biden a la hora de aprobar el gigantesco paquete de ayuda e infraestructura destinado a sacar al país del dique económico provocado por la pandemia. "Estamos sacando esto adelante, y lo estamos haciendo juntos", declaró.