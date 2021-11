EEUU.- Declaran inocente a Kyle Rittenhouse, el acusado de matar a dos personas en los disturbios de Kenosha en 2020

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El joven Kyle Rittenhouse, autor de los disparos que mataron a dos personas en los disturbios que se sucedieron tras las protestas raciales en Kenosha en agosto de 2020, ha sido declarado este viernes inocente de los cinco cargos de los que había sido acusado, tres de ellos de homicidio.



El jurado, mayoritariamente blanco, ha estado deliberando desde el martes tras escuchar a más de una treintena de testigos durante las dos semanas que ha durado el juicio. Los abogados de Rittenhouse han centrado el caso en su derecho a defenderse ante la "amenaza" que supusieron las víctimas mortales, así como una tercera que resultó herida por los disparos del rifle de asalto que el acusado portaba.



Rittenhouse se ha librado finalmente de los cinco cargos de los que había sido acusado, incluido el de homicidio intencionado en primer grado por la muerte de Anthony Huber, de 26 años, que le podría haber acarreado una sentencia de cadena perpetua, y el de homicidio imprudente por la de Joseph Rosenbaum, de 36.



A su vez, también ha sido absuelto de intento de homicidio intencionado sobre el único superviviente del tiroteo, Gaige Grosskreutz, un paramédico de Milwaukee que recibió un disparo en la piernas, y de otros dos cargos por delitos contra la seguridad pública por posesión de armas de fuego.



En su comparecencia ante el tribunal, un plañidero Rittenhouse aseguró entre sollozos que Rosenbaum fue la persona que le atacó y amenazó con matarle. "No tenía intención de matarlos. Tenía intención de detener a las personas que me estaban atacando. Dos de ellos fallecieron, pero detuve la amenaza", dijo.



En su alegato final, su abogado, Mark Richards, centró la estrategia en pintar un paisaje de caos y destrucción, con "coches ardiendo", aquella noche de agosto en la que su cliente disparó a las víctimas porque suponían una "amenaza" a su integridad, llegando incluso a calificar de "arma mortal" el monopatín con el Huber intentó desarmarle.



"Me alegro de que le disparara porque si Joseph Rosenbaum hubiera tenido esa pistola no dudo ni por un minuto de que la hubiera usado contra otra persona", aventuró el abogado de Rittenhouse, a quien calificó como víctima de una "persecución política".



En la noche del 25 de agosto de 2020, Rittenhouse viajó desde Antioch, en el estado de Illinois, hasta Kenosha, en Wisconsin, para, aseguró, proteger la propiedad privada de los disturbios y saqueos en los que derivó la protesta por la muerte a tiros de Jacob Blake, un hombre negro, a manos de un policía.