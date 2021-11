Cuba.- Albares anuncia que tiene previsto reunirse con el opositor cubano Yunior García

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que tiene previsto reunirse con el opositor cubano Yunior García, quien llegó este miércoles a España.



Así lo ha desvelado en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, si bien no ha dado más detalles sobre cuándo podría producirse dicho encuentro.



García, dramaturgo y uno de los fundadores del movimiento Archipiélago que promovió las marchas previstas por el 15N en Cuba contra el Gobierno de la isla, llegó el miércoles a Madrid con un visado de 90 días.



En rueda de prensa el jueves, aseguró que no tiene intención de solicitar asilo en España y que su intención en regresar a Cuba en cuanto sea posible. García justificó su marcha porque el régimen cubano, al que no dudó en tachar de "dictadura", buscaba silenciarle y él quería hacer escuchar su voz y contar lo que realmente está pasando en su país.



Albares ha hecho mención a García y su llegada a España al hablar de América Latina, región que ha defendido que es la "más eurocompatible" puesto que "compartimos principios y valores". No obstante, ha subrayado que la "farsa de elecciones" en Nicaragua "debería ponernos sobre aviso de lo frágil que puede ser a veces la democracia".



Así, tras reconocer que la "democracia está allí amenazada" ha defendido que la UE tiene que hacer más y ha recalcado que "tiene que ir mucho más allá de los tres países donde la democracia puede verse amenazada", en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.